Sanremo: materiale di scarto nello scavo per la nuova fognatura, la segnalazione di una residente

“Buongiorno direttore, da alcune settimane sono iniziati i lavori di rifacimento delle condotte fognarie in via XX settembre a Sanremo. Avendo abitazione nella via posso dire che erano davvero necessari. Gli scavi sono circondati dalla classica rete arancione forata, da cantiere. Da pochi giorni a metà via, vicino al civico 37 lato Genova, all'altezza dell'ex hotel Festival, ho notato che qualcuno ha sversato del materiale di risulta, scarti di edilizia, non capisco se sono scarti di piastrelle o di cartongesso. C'è qualcuno che vigila su tutto questo? Sicuramente il direttore dei lavori e il Committente (il Comune) devono farlo!! Spero che venga rimosso e via XX non diventi la copertura di una discarica. Grazie. Michela Alborno”.