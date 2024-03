Da Riva Ligure si svelano i misteri della biologia: il comunicatore scientifico Gioele Lecquio pubblica un nuovo libro (foto)

Dopo quelli dedicati alla chimica e alla fisica è uscito l’8 marzo in libreria, a cura di Espress Edizioni, I grandi misteri della biologia svelati dalla scienza.

Alla domanda posta nel sottotitolo: «Sai che ci sono tanti misteri della biologia che la scienza ha risolto e altri che restano irrisolti?», risponderanno gli autori Alessandra Ria e Gioele Lecquio.

Gioele Lecquio è un comunicatore della scienza nato a Imperia e cresciuto a Riva Ligure. Dopo essersi laureato in Scienza biologiche a Torino, ha proseguito i suoi studi conseguendo la Laurea Magistrale in Genomica funzionale tra Trieste e Parigi. Durante il suo percorso accademico scopre un desiderio di multidisciplinarietà che possa legare la passione per la ricerca con gli altri suoi interessi. Decide quindi di frequentare il Master in Comunicazione della Scienza alla SISSA, durante il quale torna nella sua Liguria per svolgere un tirocinio presso la Direzione comunicazione dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT). Attualmente Gioele Lecquio lavora ancora all’IIT occupandosi di ufficio stampa, media relations e creazione contenuti per i social media, dove divulga anche con il suo progetto personale @the.strange.duck

Alessandra Ria è laureata in Molecular Biology and Genetics all’Università di Pavia, si successivamente specializzata in comunicazione della scienza presso la SISSA di Trieste. Lavora nel campo dell’editoria scolastica e in quello dei social media.

La natura è piena di misteri sugli esseri viventi che da sempre hanno affascinato il genere umano, che nel corso dei secoli ha cercato di trovare risposte attraverso l’osservazione scientifica. Dal mistero dell’esistenza di animali leggendari, come il gigantesco kraken degli abissi, al segreto dell’eterna giovinezza delle aragoste; dalle formiche zombie come in un film horror, al nostro coinquilino Homo naledi; dalla discussione sull’effettiva vitalità dei virus al tentativo di riportare alla vita il dodo ormai estinto.

Questo libro ci propone un viaggio affascinante, stimolante e divertente, attraverso l’avventura della scienza, che non smette mai di sorprenderci. Con un linguaggio semplice, brillante e adatto a tutti e corredato da un ricco insieme di immagini.