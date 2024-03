Sanremo: ok definitivo del Consiglio di Stato per il porto vecchio, ora la Conferenza dei Servizi e poi i lavori

Dopo la decisione del 26 gennaio scorso, ora è arrivata la conferma ufficiale, dopo la firma sul passaggio transattivo tra la Reuben Brothers e la Porto di San Francesco, oggi è stata emessa la sentenza del Consiglio di Stato con il provvedimento di ‘chiusura della vertenza’.

Sono due, ora, i passaggi fondamentali che si svolgeranno nei prossimi mesi. Il primo è ovviamente l’aggiudicazione alla ‘Porto di Sanremo Srl’ e il secondo la convocazione, da parte del Dirigente Danilo Burastero, della Conferenza dei Servizi deliberante della durata di 90 giorni, durante la quale verranno apportate le modifiche. Quindi toccherà al progetto esecutivo e, quindi, presumibilmente entro la fine dell’anno, il via ai lavori.

Il nuovo porto… vecchio di Sanremo, lo ricordiamo, è un lavoro da 69 milioni di euro (oltre alla base d’asta di 100 mila euro di canone di concessione annuale a favore del Comune) per un appalto del valore stimato di 636.885.000 di euro. I lavori prenderanno il via dalle opere a terra, da quel sottopasso che rivoluzionerà la viabilità in via Nino Bixio portando il traffico sotto terra dall’incrocio con corso Mombello sino all’altezza delle Poste Centrali oltre alla creazione di un parcheggio sotterraneo da 135 posti auto. La durata dei lavori prevista è di quattro anni.