"I più vivi complimenti e ringraziamenti al Sindaco di Airole per il grandissimo senso civico e di responsabilità, nonchè per il sacrificio mostrato, unitamente ai suoi concittadini, per lo sgombero della linea ferroviaria dall'albero caduto", lo scrive in una mail un nostro lettore.

"Personalmente non ho ricevuto vantaggi dal loro intervento ma, in qualità di cittadino italiano, non posso che ammirare ed apprezzare simili gesti".