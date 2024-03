Sanremo: il vice Sindaco Costanza Pireri investita in corso Marconi, ricoverata al Santa Corona

Il vice Sindaco di Sanremo, Costanza Pireri, è stata trasportata in serata al Santa Corona di Pietra Ligure, dopo un primo ricovero al ‘Borea’, per le ferite al volto e alla testa riportate a seguito dell’investimento subito, intorno alle 19, in corso Marconi.

L’incidente è avvenuto per cause ancora in via d’accertamento. La Pireri è stata soccorsa dai medici del 118 e da un’ambulanza di Matuzia Emergenza. E’ stata portata in ospedale in codice giallo di media gravità ma, successivamente, è stato preferito il trasferimento al più attrezzato ospedale savonese.

Le sue condizioni sono serie ma, fortunatamente, non è in pericolo di vita.