Maltempo: previste piogge tra stanotte e domattina, 'stato di vigilanza' per la diga di Breil

E’ in arrivo la seconda parte della perturbazione che sta colpendo da ieri sera il Sud della Francia e la nostra provincia. Il nuovo fronte sta preoccupando soprattutto il versante transalpino, da dove viene dichiarato lo ‘stato di vigilanza’ della diga di Breil.

Le previsioni, infatti, annunciano forti precipitazioni e il possibile innalzamento dei volumi del Roya, tra i 50 e i 100 metri cubi al secondo. Proprio per questo è stato dichiarato lo stato di vigilanza, con la conseguente ‘messa in trasparenza’, in entrata nella diga, non appena raggiunti i 30 metri cubi al secondo.