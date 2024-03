Bordighera: uomo con la protesi dentaria in gola ma i medici non se ne accorgono, pronta la denuncia

Potrebbe finire in tribunale la vicenda di un uomo di 78 anni, malato di Alzheimer che è rimasto per 15 ore con la propria protesi dentaria in gola, dopo che i medici del punto di primo intervento dell’ospedale di Bordighera che lo avevano visitato, non se ne sono accorti.

Venerdì scorso è stata la moglie a portarlo in ospedale, visto che l’uomo aveva problemi di respirazione. L’uomo è stato visitato e poi mandato a casa dicendo che stava bene. Poco dopo il ritorno in ospedale perché aveva ancora problemi e, solo dopo diverse ore e un esame radiologico, è emerso il problema della dentiera.

L’uomo è stato portato a Sanremo dove gli è stata estratta. Ora sta meglio ma la moglie denuncerà quanto accaduto alle forze dell’ordine.