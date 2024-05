Sanremo: indagini sull'aggressione dell'altra sera in via Roma, serviranno le telecamere della zona

Sono in corso indagini, da parte dei Carabinieri di Sanremo, sui fatti avvenuti l’altra sera in via Roma, che hanno visto un 58enne commerciante (G.F.), colpire con un’arma da taglio un collega di 33 anni (L.F.).

I fatti, si sono svolti rapidamente e hanno visto il 33enne finire in ospedale per alcune ferite. Anche il 58enne è poi ricorso alle cure del pronto soccorso. Per capire con precisione la dinamica dell’accaduto gli inquirenti esamineranno le immagini delle telecamere presenti nella zona.