Piatti pronti per dimagrire: la guida completa

Nelle pubblicità presenti nei media si assiste a un incremento significativo di programmi dietetici che offrono dei pasti pronti per dimagrire. Non a caso, questi programmi si sono diffusi tra le persone che desiderano mantenere o promuovere uno stile di vita sano, ma non hanno il tempo o le capacità culinarie per porzionare correttamente i pasti e preparare dei piatti nutrienti e bilanciati.

Proprio per questo motivo, i programmi dietetici come Mi piaci così forniscono dei pasti pre-porzionati suddivisi per l’arco della giornata che vengono consegnati direttamente a casa del cliente, rendendoli di fatto un sistema di nutrizione comodo e veloce. Infatti, chi lavora fuori casa o ha una pausa pranzo piuttosto breve rivela che grazie a questa soluzione ha trovato il modo per seguire una dieta equilibrata e perdere peso ma senza compromettere il gusto o i valori nutritivi.

Mai sentito parlare di piatti pronti per dimagrire?

I piatti pronti per dimagrirefornito da una società in cui al loro interno presenziano figure professionali come biologici nutrizionisti e dietisti. Sono loro a progettare una dieta settimanale, la quale verrà poi preparata da chef esperti.

L’intenzione è quella di integrare in ciascun piatto tutti i valori nutritivi di cui necessita il nostro organismo, adattandoli tuttavia alle nostre esigenze mediche o alle preferenze alimentari. In tal senso, vengono realizzate le porzioni affinché raggiungano il limite di calorie da consumare nell’arco della giornata.

Quindi, si tratta di un lavoro certosino, volto a rispettare l’apporto calorico e il bilanciamento nutrizionale. Ma soprattutto questo intento sfocia nella selezione di prodotti genuini, freschi e naturali, gli unici in grado di assicurare al nostro sistema digestivo un regime alimentare sano.

Pertanto, i fortunati che partecipano al programma ottengono un rifornimento di cibo con tutte le indicazioni sul consumo e sulle proprietà nutritive. Alla persona non rimane che aprire la confezione, scaldare eventualmente il pasto, e concedersi un piatto degno di un ristorante, senza il fastidio e l’onere di aver cucinato. La soluzione è ideale per chi non ha troppa dimestichezza con i fornelli o lavora fuori casa.

Ma soprattutto a differenza dei piatti già pronti che si trovano al supermercato, siano essi freschi o surgelati, questi offerti da un programma di dimagrimento assicurano un’aderenza alle specifiche necessità alimentari dell’individuo e un rispetto del proprio obiettivo di salute, sia esso per migliorare il contributo alimentare o per perdere peso in maniera efficace e invitante.

Dieta programmata e porzionata: un metodo infallibile per raggiungere il peso forma

Chiunque di noi, o perlomeno la maggior parte, conosce la differenza tra macro e micronutrienti. Ciononostante, la complessità di seguire un regime alimentare bilanciato si trova nel. In termini di nutrizione, questi programmi dietetici si concentrano per l’appunto sulla fornitura di pasti ben equilibrati che soddisfano le esigenze dietetiche specifiche dell'individuo.

Avendo a disposizione una porzione già pronta non serve aggiungere nessun altro alimento. In questo modo si limita il sovradosaggio dei cibi e impariamo a non esagerare. E, grazie alla varietà dei pasti proposti, non ci annoiano e quindi evitiamo di venire stimolati al consumo di snack o altre pietanze comfort.

In più, si adeguano alle preferenze alimentari, come quelle vegetariane, vegane, senza glutine o senza lattosiocon pochi carboidrati. In questo modo possono sempre gustare dei pasti deliziosi e sostanziosi. Si tratta di un’opzione comoda, in quanto non serve più pianificare, fare la spesa e cucinare i pasti. Invece, si può sfruttare il tempo guadagnato al tempo libero o per svolgere delle attività importanti. La comodità si ritrova anche nella consegna a casa che cancella l’esigenza di andare al supermercato con una certa frequenza o ritrovarsi a ordinare dei piatti elaborati a un take-away.

L’unico freno a questo programma è determinato dal costo[1] . Di norma, la percezione è quella di una spesa superiore rispetto a quella fatta al supermercato, senza considerare i fattori collaterali. Difatti, se considerassimo una preparazione casalinga dei piatti proposti, includendo le spese di benzina per raggiungere i negozi di alimentare e gli eventuali parcheggi, capiremmo subito che non c’è paragone.

In aggiunta, dobbiamo calcolare anche il supporto offerto dallo staff di professionisti, quali biologi, nutrizionisti e dietisti (compreso nel prezzo dei piatti pronti per dimagrire), il quale è sempre ben disponibile nel rispondere a qualsiasi domanda o dubbio, nonché ad affrontare in compagnia le difficoltà che un regime alimentare dietetico inevitabilmente richiede. Perciò, a conti fatti, non si tratta di un costo superiore a quello della spesa abituale, bensì un vantaggio per la nostra economia domestica.

Non inizierei questa parte in questo modo, sembra proprio che voglia invogliare meno il lettore a conoscerci: anche se dopo è ben spiegato che il costo sia vantaggioso, è la frase in grassetto che rimane maggiormente impressa. Direi di partire proprio con una frase contraria a quella appena riportata: "Persino il costo del programma è vantaggioso". Nel momento in cui entrano nel nostro sito potranno vedere che il costo del singolo piatto è di pochi euro. In ultimo, menzionerei non solo la spesa del carburante ma anche quella di gas ed elettricità per la preparazioni casalinghe, in quanto sono quelle maggiormente impattanti sull'economia domestica.