Calcio. Serie D, terzo 0-0 consecutivo per la Sanremese contro la Fezzanese

SANREMESE-FEZZANESE 0-0

Finisce qui. Terzo 0-0 consecutivo della Sanremese

91' cross dalla destra, colpo di testa di Ibe debole e centrale

90' tre minuti di recupero

89' Scieuzo rileva Baudi

80' Salvalaggio salva i suoi per due volte: prima la conclusione di Pietrelli che taglia alla grande sul cross di Lordkipanidze e l'estremo spezzino gli chiude la porta in faccia, poi su una spettacolare rovesciata di Ibe è un felino a dire di no all'attaccante

76' fuori Cantatore per Cecchetti

72' giallo Anche a Gagliardi per proteste

70' Beccarelli per Fiori: primo cambio nella Fezzanese

65' primo ammonito anche nella Sanremese, il secondo del match, è Bechini

64' buca Gabelli sulla sinistra, Lordkipanidze ruba palla e crossa per la testa di Ibe sul primo palo, gran riflesso di Salvalaggio ma c'era fuorigioco del 9 matuziano

55' corner di Gagliardi, Bechini di testa alza troppo la mira

52' è il momento Di Vassallo che prende il posto di Di Fino: Sanremese a due punte

50' lancio di Incorvaia, bucano Santeramo e Del Bello, Ibe da il via al contropiede che vede Gagliardi al cross e Selimi rifugiarsi in angolo

Inizia la ripresa

Termina il primo tempo a reti bianche

44' primo ammonito del match, è Del Bello

30' disimpegno sanguinoso di Larotonda in area piccola, ne approfitta Fiori che crossa basso facendo quasi danzare la palla sulla linea di porta, dove Mariotti marcato manca la deviazione vincente

26' azione manovrata dei padroni di casa con un tiro sporco di Gagliardi col mancino che impegna Salvalaggio alla deviazione in corner

23' altro tiro di Mariotti, debole e centrale, Bohli senza problemi

19' un'altra palla pericolosa vaga nell'area piccola matuziana che con molta fatica riesce poi a liberare

12' altro cross di Gabelli e incornata di Mariotti che tutto solo sfiora il palo

8' partenza di match con la Sanremese stabilmente nella metà campo avversaria, con gli spezzini al primo affondo pericolosi: cross di Gabelli per l'accorrente Bruccini che, marcato, impatta col pallone ma non riesce a indirizzarlo verso la porta

1' Inizia la partita!

SANREMESE: Bohli, Bregliano, Nenci, Bechini, Ibe, Gagliardi, Di Fino, Lordkipanidze, Larotonda, Pietrelli, Incorvaia. A disp. Ferro, Salto, Rocco, Farrauto, Castelli, Cesari, Vassallo, Spatari, Conti. All. Gori.

FEZZANESE: Salvalaggio, Del Bello, Gabelli, Selimi, Santeramo, Cantatore, Giampieri, Bruccini, Mariotti, Baudi, Fiori. A disp. Gaggini, Salvetti, Banti, Guelfi, Lazzoni, Beccarelli, Scieuzo, Cecchetti, Bracco. All. Rolla.

ARBITRO: Dell'Oro di Sondrio