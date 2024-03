Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 24 marzo, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 24 MARZO



SANREMO



10.30. ‘SanremoINfiore 2024 &Outdoor’: corso fiorito con la tradizionale sfilata dei carri con percorso ad anello: Lungomare Italo Calvino – piazzale Carlo Dapporto - tratto pista ciclabile parallelo a via Nino Bixio sino a Giardini Vittorio Veneto. Accesso al percorso libero e gratuito. Posti a sedere a pagamento (i dettagli a questo link)

12.00. Partenza dell’ultima regata dell’International Italian Dragon Cup – Paul & Shark Trophy - Italian open championship. Specchio acqueo antistante la città, fino al 24 marzo (più info)

15.00-18.00. Mostra sensoriale inclusiva nell'arte ‘Visione oltre la luce’ dell’artista Paola Arrigoni organizzata in collaborazione con l’Unione Italiana ciechi e ipovedenti di Imperia: esperienza sensoriale aperta a tutti ma pensata per coloro che non hanno il dono della vista, i vedenti potranno visitare la mostra bendati. Pinacoteca di Coldirodi, fino al 12 maggio (più info)



16.00-19.30, ‘Brevi storie nel cerchio’: mostra dell'artista contemporaneo Ruggero Gervasoni. Teatro Ariston (tutti i giorni fino al 4 aprile)

16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



IMPERIA



18.30. ‘Il mistero della Materia Oscura’: spettacolo che ripercorre la storia delle scoperte astronomiche, dalla vecchia visione di un Universo costituito da tutto quello che i nostri occhi ci consentivano di osservare, a una realtà completamente diversa. Planetario al Museo Navale, info museiimperia@solidarietaelavoro.it



VALLECROSIA



17.00. Per ‘Primavera in Musica’ (18ª edizione), concerto dal titolo ‘Contrasti Sonori’: pianoforte a 4 mani con Adriana Costa e Claudio Zappa. Musiche di Bach e Schubert. Sala Polivalente Giacomo Natta, ingresso libero



BORDIGHERA



11.00 & 16.00. Due visite guidate in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922



16.30-19.30. Mostra di Sergio Gagliolo ‘Tracce’. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, in via Regina Vittoria 4 (dal martedì alla domenica fino al 7 aprile)



OSPEDALETTI



10.00-16.30. Per le Giornate FAI di Primavera 2024 possibilità di visita della ‘Casa e Collezione Laura a Villa San Luca’ a Ospedaletti (via Camillo Benso Conte di Cavour 40) con visite guidate alle 10.00, 11.30, 13.30, 15 & 16.30 (prenotazione obbligatoria a questo link)

TAGGIA ARMA

18.00. ‘Donne – genio & follia’: spettacolo concertato per voci e pianoforte. Un omaggio alle donne che nei secoli hanno segnato con il loro genio la società umana, pagando a volte un prezzo altissimo. Da una idea di Laura Trimarchi.Teatro del Banchéro, ingresso libero (più info)



ENTROTERRA

BORGOMARO

10.00-12.30. ‘Borgomaro, luoghi e presenze’: mostra fotografica di Alessandro Nanni. Palazzo Doria, via Sant’Anna 1, fino al 3 giugno, ingresso libero

PONTEDASSIO

10.00. Mercatino del Brocante e Vintage in piazza Vittorio Emanuele (ogni 4ª domenica del mese)

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



VALLEBONA



10.00 & 14.00. Per le Giornate di Primavera del FAI, passeggiata delle Chiese Campestri con percorso ad anello per la durata di 3 ore circa. Previste due partenze (h 10 & 14). Partenza dalla piazza Libertà (i dettagli a questo link)

10.00-18.00. Per le Giornate di Primavera del FAI, ‘Vallebona. La meravigliosa porta degli Otto Luoghi’: visita a cura della Delegazione FAI di Imperia, del Gruppo FAI Giovani di Imperia e del Comune di Vallebona (i dettagli a questo link)



FRANCIA

MONACO



11.00. 40esimo Printemps des Arts de Monte-Carlo: concerto della Insula orchestra diretta dal M° Laurence Equilbey. Nouveau Musée National de Monaco, Villa Paloma (i dettagli a questo link)

15.00. ‘La Figlia del reggimento’: opera comica in due atti. Musica di Gaetano Donizetti (1797-1848). Libretto completo di Jules Henry Vernoy de Saint-Georges e Jean-François Bayard. Prima: Opéra-Comique, Parigi, 11 febbraio 1840. Opera di Monte-Carlo - Salle Garnier (più info)

20.00. 40esimo Printemps des Arts de Monte-Carlo: Concert-Promenade nell’ambito dell’esposizione ‘Pier Paolo Calzolari - Casa ideale’. Auditorium Rainier III (i dettagli a questo link)

NICE



11.00, 13.45. 15.45 & 18.00. Per le ‘Giornate del cinema italiano’, Proiezione film ‘Io Capitano’ (h 11) + ‘Settembre (h 15.45) + ‘La bella estate’ (h 15.45) + ‘Adagio’ (h 18). Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31, fino al 30 marzo (più info)



18.00. The Bootleg Beatles: viaggio musicale che inizia con i primi successi dei Fab Four e poi attraversa tutta la loro carriera. Palais Nikaïa (più info)





Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate