Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 23 e domenica 24 marzo in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 23 MARZO



SANREMO



9.00-16.30. Seminario dal titolo ‘Zerosei in cammino-incontri tra esperienze per costruire continuità’ con la partecipazione di numerosi relatori. Presenta e coordina Antonia Labonia, presidente Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia. Federazione Operaia di via Corradi 47 (il programma)



10.00, 11.15 & 16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

15.30. Inaugurazione Mostra sensoriale inclusiva nell'arte ‘Visione oltre la luce’ dell’artista Paola Arrigoni organizzata in collaborazione con l’Unione Italiana ciechi e ipovedenti di Imperia: esperienza sensoriale aperta a tutti ma pensata per coloro che non hanno il dono della vista, i vedenti potranno visitare la mostra bendati (h 9/12-15/18). Pinacoteca di Coldirodi, fino al 12 maggio (più info)



12.00. Partenza regata dell’International Italian Dragon Cup – Paul & Shark Trophy - Italian open championship. Specchio acqueo antistante la città, fino al 24 marzo (più info)



16.00-19.30, ‘Brevi storie nel cerchio’: mostra dell'artista contemporaneo Ruggero Gervasoni. Teatro Ariston (tutti i giorni fino al 4 aprile)



16.00. Omaggio a Franco D’Imporzano, Accademico della Pigna, fondatore del circolo Ligustico. Partecipano: Gianni Modena, Fabio Barricalla, Francesco De Luca, Anna Blangetti, Freddy Colt, Romano Lupi, Marco Perotti. Mediateca della Pigna, piazza Capitolo 12, ingresso gratuito

16.30. Per l’anteprima di ‘Sanremo in Fiore’, sfilata di bande musicali e di gruppi folkloristici per le vue del centro. Partenza da Piazza Colombo (i dettagli a questo link)



16.30. Presentazione in forma di reading di Francesco Macciò in occasione della pubblicazione del suo primo libro di saggi, l'Universo in periferia. S-Oggetti sparsi intorno alla poesia (Moretti & Vitali 2023. Libreria Ubik, via Roma 91

21.00. ‘Canto anche se sono stonato’: spettacolo con Sabino Zaba. Teatro dell’opera del Casinò, info e prenotazioni al 347 7302028



IMPERIA



9.00. ‘Noi e l’Autismo – Facciamo il punto’: convegno sull’autismo a cura del Lions Club Imperia la Torre in collaborazione con ANGSA con relatori il prof. Simone Stabilini, studioso della neurodiversità, accademico all’Università Cattolica di Milano, il dottor Roberto Keller, specialista dell’autismo in età adolescenziale e adulta, e lo psicoterapeuta Paolo Vassallo, esperto in psicologia infantile. Auditorium della Camera di Commercio (locandina)

10.00. (RINVIATO) ‘Preparati - Imperia nel futuro - Anticipare la trasformazione climatica’: convegno a cura del Partito Democratico imperiese sulla tematica ambientale con relatori Ezio Andreta, ex direttore ricerche presso UE, sede di Bruxelles, e Ruggero Casacchia, ricercatore del CNR. Biblioteca civica ‘Lagorio’ di Piazza De Amicis



11.00 & 15.00. ‘Alla scoperta di Villa Grock’: due visite accompagnate per grandi e piccini alla scoperta di un palazzo dall’architettura bizzarra che richiama il mondo circense, lo stile rococò/decò italiano e cenni asiatici e persiani (6 euro + 4 visita). Villa Grock, via Fanny Roncati, info e prenotazioni: museiimperia@solidarietaelavoro.it



11.00. ‘Villa Faravelli, un gioiello da scoprire’: visita accompagnata alla collezione permanente del museo, per scoprire la Villa e le opere in essa contenute (6 euro + 4 visita). MACI-Museo d’Arte Contemporanea a Villa Faravelli, info e prenotazioni museiimperia@solidarietaelavoro.it



16.30. Conferenza della professoressa Patrizia Garibaldi, archeologa preistorica, Docente presso la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell’Università di Genova, dal titolo ‘Tribù Liguri nell’area di Genua. Produzioni ceramiche, rapporti e attività’. Sala riunioni dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri a Palazzo Guarnieri, Parasio



17.45. Incontro dal titolo ‘Disarmiamo la guerra. Sosteniamo la pace - Dagli arsenali bellici alle armi in casa - La legge 185 - Le banche armate. Noi che cosa possiamo fare?’ con relatore Giorgio Beretta, analista del commercio internazionale e nazionale di sistemi militari e di ‘armi leggere’ e dei rapporti tra finanza e armamenti. Evento a cura di AIFO. Biblioteca del Monastero di Santa Chiara al Parasio di Porto Maurizio

VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)



BORDIGHERA



14.30. Dimostrazione d’intreccio del ‘Parmurelu De.Co. di Bordighera’ a cura della ‘Cumpagnia da Parmura’. Piazza del Popolo nella città Alta, davanti alla Chiesa di Santa Maria Maddalena



15.00-17.30. Laboratorio di Scrittura ‘Raccontare Raccontandosi’ condotto da Mary Del Barba e Daniela Bruno. Cinque incontri per conoscere tecniche e strategie e trasformare un episodio della nostra vita in un racconto narrativo che integra realtà e fantasia. Associazione Grazie don Bosco a Borghetto San Nicolò in Via San Sebastiano (anche il 6 e 20 aprile, 11 e 25 maggio), info Mary 320 0221011

16.30-19.30. Mostra di Sergio Gagliolo ‘Tracce’. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, in via Regina Vittoria 4 (dal martedì alla domenica fino al 7 aprile)



18.00. Per ‘Aperitivo con l’autrice’ la scrittrice sanremese Elena Esposito presenta il suo romanzo ‘Un Dono’ edito da Affiori. Coco’s gelateria, via Vittorio Emanuele 203, consumazione libera



OSPEDALETTI

10.00-16.30. Per le Giornate FAI di Primavera 2024 possibilità di visita della ‘Casa e Collezione Laura a Villa San Luca’ a Ospedaletti (via Camillo Benso Conte di Cavour 40) con visite guidate alle 10.00, 11.30, 13.30, 15 & 16.30 (prenotazione obbligatoria a questo link)

21.00. Per la Rassegna ‘La Luna sul Mare’: l'ultimo dei tre appuntamenti in spiaggia per ammirare il cielo stellato e la Luna in diverse sue fasi. Spiaggia all'inizio ciclabile, lato ponente, info con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554



TAGGIA



9.00. Dalla Torre degli Aregai a Terzorio: escursione con giro ad anello tra Miniere ed Agribirreria accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle 9 davanti vecchia stazione di Arma di Taggia oppure alle 9.15 dal parcheggio accanto alla ciclabile vicino al bivio per Cipressa, info 327 0824866 (più info)



DIANO MARINA



17.00. Inaugurazione mostra ‘The same sky’ a cura degli artisti Atchugarry, Miyazaki, Rodríguez e Teruya. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco (più info)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



14.30. ‘Benvenuta Primavera’: escursione alla scoperta dell’antico cippo romano e della via Julia Augusta, della borgata Rocca con visita alla chiesa di Santa Lucia e dell’antico frantoio dell’ex convento agostiniano, percorrendo il sentiero ad anello di Chiappa. Ritrovo in piazza Sottana in frazione Chiappa, info 0183 417065



ENTROTERRA

BADALUCCO

17.00. Inaugurazione mostra internazionale ‘La Grande via della Seta’ con più di 20 artisti europei ed asiatici. Intermezzi musicali + dimostrazione dei costumi popolari della Via della Seta + degustazione di prodotti e vini tipici. Galleria d'Arte UpArte

BORGOMARO

17.00. ‘Borgomaro, luoghi e presenze’: inaugurazione mostra fotografica di Alessandro Nanni. Palazzo Doria, via Sant’Anna 1, ingresso libero



DIANO CASTELLO



21.00. Ultimo appuntamento 2024 della rassegna dedicata alle compagnie amatoriali FITA della Provincia di Imperia, spettacolo della Compagnia ‘Amici del Teatro di San Bartolomeo al Mare’ in ‘Ciò che vide il maggiordomo’. Teatro Concordia, ingresso gratuito ad offerta libera (info)



DOLCEACQUA

16.00. Nell’ambito del gemellaggio con il Comune di Monaco, esibizione degli allievi del corso di mandolino dell’Accademia di Musica Ranieri III di Monaco. Sala di vetro del castello Doria, ingresso libero

TRIORA

10.00-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)

FRANCIA

MONACO

9.00. ‘Monaco Ocean Week’: ultimo giorno della 7ª Monaco Ocean Week, conferenze stampa, workshop, simposi, premiazioni, mostre, proiezioni di documentari, workshop di sensibilizzazione, a sostegno della conservazione degli oceani. Luoghi vari del Principato (i dettagli a questo link)



15.00 & 16.00. 40esimo Printemps des Arts de Monte-Carlo: Sieste Musicale ‘Japanese Soul’. One Monte-Carlo (i dettagli a questo link)

17.00. ‘Cecilia Bartoli & Lang Lang’: recital con il Mezzo-soprano Cecilia Bartoli. Pianoforte Lang Lang. Gala d'eccezione in anteprima del Ballo della Rosa. Musiche di Rossini, Bellini, Donizetti e altri. Opera di Monte-Carlo - Salle Garnier (più info)

20.00. 40esimo Printemps des Arts de Monte-Carlo: concerto della Insula orchestra diretta dal M° Laurence Equilbey. Auditorium Rainier III (i dettagli a questo link)

20.00. ‘Ballo della Rosa’ a sostegno della Fondazione Princesse Grace. Per questa nuova edizione sarà il grande stilista con la sua iconica suola rossa, Christian Louboutin, a immaginare la serata con tema ‘Disco’. Salle des Etoiles (più info)

NICE



13.45, 15.45. 18.00 & 20.30. Per le ‘Giornate del cinema italiano’, Proiezione film ‘Il più bel secolo della mia vita’ (h 13.45 + ‘Settembre (h 15.45) + ‘Romantiche’(h 18) + ‘Nata per te’ in presenza del regista (h 20.30). Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31, fino al 30 marzo (più info)





DOMENICA 24 MARZO



SANREMO



10.30. ‘SanremoINfiore 2024 &Outdoor’: corso fiorito con la tradizionale sfilata dei carri con percorso ad anello: Lungomare Italo Calvino – piazzale Carlo Dapporto - tratto pista ciclabile parallelo a via Nino Bixio sino a Giardini Vittorio Veneto. Accesso al percorso libero e gratuito. Posti a sedere a pagamento (i dettagli a questo link)

12.00. Partenza dell’ultima regata dell’International Italian Dragon Cup – Paul & Shark Trophy - Italian open championship. Specchio acqueo antistante la città, fino al 24 marzo (più info)

15.00-18.00. Mostra sensoriale inclusiva nell'arte ‘Visione oltre la luce’ dell’artista Paola Arrigoni organizzata in collaborazione con l’Unione Italiana ciechi e ipovedenti di Imperia: esperienza sensoriale aperta a tutti ma pensata per coloro che non hanno il dono della vista, i vedenti potranno visitare la mostra bendati. Pinacoteca di Coldirodi, fino al 12 maggio (più info)



16.00-19.30, ‘Brevi storie nel cerchio’: mostra dell'artista contemporaneo Ruggero Gervasoni. Teatro Ariston (tutti i giorni fino al 4 aprile)

16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



IMPERIA



18.30. ‘Il mistero della Materia Oscura’: spettacolo che ripercorre la storia delle scoperte astronomiche, dalla vecchia visione di un Universo costituito da tutto quello che i nostri occhi ci consentivano di osservare, a una realtà completamente diversa. Planetario al Museo Navale, info museiimperia@solidarietaelavoro.it



VALLECROSIA



17.00. Per ‘Primavera in Musica’ (18ª edizione), concerto dal titolo ‘Contrasti Sonori’: pianoforte a 4 mani con Adriana Costa e Claudio Zappa. Musiche di Bach e Schubert. Sala Polivalente Giacomo Natta, ingresso libero



BORDIGHERA



16.30-19.30. Mostra di Sergio Gagliolo ‘Tracce’. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, in via Regina Vittoria 4 (dal martedì alla domenica fino al 7 aprile)



OSPEDALETTI



10.00-16.30. Per le Giornate FAI di Primavera 2024 possibilità di visita della ‘Casa e Collezione Laura a Villa San Luca’ a Ospedaletti (via Camillo Benso Conte di Cavour 40) con visite guidate alle 10.00, 11.30, 13.30, 15 & 16.30 (prenotazione obbligatoria a questo link)

TAGGIA ARMA

18.00. ‘Donne – genio & follia’: spettacolo concertato per voci e pianoforte. Un omaggio alle donne che nei secoli hanno segnato con il loro genio la società umana, pagando a volte un prezzo altissimo. Da una idea di Laura Trimarchi.Teatro del Banchéro, ingresso libero (più info)



ENTROTERRA

BORGOMARO

10.00-12.30. ‘Borgomaro, luoghi e presenze’: mostra fotografica di Alessandro Nanni. Palazzo Doria, via Sant’Anna 1, fino al 3 giugno, ingresso libero



TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



VALLEBONA



10.00 & 14.00. Per le Giornate di Primavera del FAI, passeggiata delle Chiese Campestri con percorso ad anello per la durata di 3 ore circa. Previste due partenze (h 10 & 14). Partenza dalla piazza Libertà (i dettagli a questo link)

10.00-18.00. Per le Giornate di Primavera del FAI, ‘Vallebona. La meravigliosa porta degli Otto Luoghi’: visita a cura della Delegazione FAI di Imperia, del Gruppo FAI Giovani di Imperia e del Comune di Vallebona (i dettagli a questo link)



FRANCIA

MONACO



11.00. 40esimo Printemps des Arts de Monte-Carlo: concerto della Insula orchestra diretta dal M° Laurence Equilbey. Nouveau Musée National de Monaco, Villa Paloma (i dettagli a questo link)

15.00. ‘La Figlia del reggimento’: opera comica in due atti. Musica di Gaetano Donizetti (1797-1848). Libretto completo di Jules Henry Vernoy de Saint-Georges e Jean-François Bayard. Prima: Opéra-Comique, Parigi, 11 febbraio 1840. Opera di Monte-Carlo - Salle Garnier (più info)

20.00. 40esimo Printemps des Arts de Monte-Carlo: Concert-Promenade nell’ambito dell’esposizione ‘Pier Paolo Calzolari - Casa ideale’. Auditorium Rainier III (i dettagli a questo link)

NICE



11.00, 13.45. 15.45 & 18.00. Per le ‘Giornate del cinema italiano’, Proiezione film ‘Io Capitano’ (h 11) + ‘Settembre (h 15.45) + ‘La bella estate’ (h 15.45) + ‘Adagio’ (h 18). Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31, fino al 30 marzo (più info)



18.00. The Bootleg Beatles: viaggio musicale che inizia con i primi successi dei Fab Four e poi attraversa tutta la loro carriera. Palais Nikaïa (più info)





