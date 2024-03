Scia commerciale, che cos’è

La scia commerciale, ovvero la Segnalazione Certificata di Inizio Attività per Ditte Individuali e Società, per tutte le Attività Commerciali soggette ad esse, è per definizione un documento di autocertificazione che consente alle imprese, siano esse individuali o collettive, di iniziare, modificare, sospendere, riprendere o cessare un’Attività Produttiva (Artigianale, Commerciale, Industriale). Produce effetti immediati ed è necessaria nelle situazioni prima elencate. Chi presenta la scia commerciale non è assolutamente obbligato a aspettare i tempi di eventuali verifiche sui requisiti; queste saranno effettuate dagli organi competenti in un secondo momento, entro 60 giorni dalla presentazione della scia commerciale stessa (nel caso di inadempienza o mancanza dei requisiti l’ente può adottare i dovuti provvedimenti per vietare la prosecuzione dell’attività e sanzionare i responsabili). E’ importante però che la scia commerciale venga richiesta al momento opportuno. Tornando sui requisiti di cui occorre essere in possesso affinché la scia commerciale sia corretta, questi possono essere di due tipologie: soggettivi, ovvero morali e professionali se richiesti per lo svolgimento di determinate attività, e oggettivi ovvero previsti dalla legge a seconda del tipo di attività economica da avviare (sono ad esempio quelli riguardanti conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, ambientale dei locali o delle attrezzature aziendali).

