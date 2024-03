Quali sono i settori più colpiti dagli attacchi informatici e come proteggersi?

Una delle principali minacce sul web è rappresentata proprio dagli attacchi informatici che possono andare a colpire indiscriminatamente aziende pubbliche e private, ma anche i cittadini comuni.

Nello specifico, alcuni settori, a causa della loro natura e della sensibilità dei dati che gestiscono, sono particolarmente esposti a tali rischi.

Questi includono la sanità, la finanza, la vendita al dettaglio e l'industria manifatturiera, i quali svolgono ruoli cruciali nella vita quotidiana delle persone e sono, pertanto, bersagli privilegiati per i cybercriminali.

Come riportano le infografiche di ExpressVPN sui soldi persi per colpa degli attacchi informatici è possibile evidenziare come ci sia un aumento dei costi annuali che gli attacchi informatici causano a livello globale.

Difendersi da questi attacchi è molto importante, non solo per evitare che si possano perdere dei soldi, ma anche al fine di riuscire a limitare la perdita di dati personali e dei propri clienti. Vediamo nel dettaglio quali sono i settori più colpiti e come potersi difendere dai diversi attacchi che vengono messi appunto dai cybercriminali al fine di impossessarsi di dati e di riuscire ad approfittare della situazione per ottenere dei guadagni fraudolenti.

Settori finanza e sanità

I settori della sanità e delle finanze risultano particolarmente vulnerabili agli attacchi informatici, primariamente per il vasto tesoro di dati sensibili che amministrano.

Dalle informazioni personali contenute nelle cartelle sanitarie ai dati delle carte di credito, questi dati rappresentano una vera miniera d'oro per le attività illecite, incluse le frodi e i furti d'identità.

Nel corso del 2023, le incursioni nel settore sanitario hanno portato a costi medi per le violazioni dati decisamente elevati, evidenziando una fragilità che trascende il mero aspetto finanziario, arrivando a minacciare l'erogazione stessa dei servizi critici.

Industria Manifatturiera e Tecnologie dell'Informazione

L'industria manifatturiera è uno dei bersagli principali, in particolar modo per gli attacchi di tipo ransomware, che hanno visto un incremento a causa della bassa tolleranza del settore verso l'interruzione delle attività produttive.

Questo aspetto spesso conduce le imprese a soddisfare le richieste di riscatto per accelerare il ritorno alla normalità operativa. Analogamente, il comparto tecnologico, fulcro delle infrastrutture digitali, si trova nel mirino degli attacchi informatici che puntano a generare estese disfunzioni operative.

Personalità di spicco nel mirino

Figure di rilievo come politici, celebrità e individui con un patrimonio netto elevato sono esposti in modo particolare, trovandosi a fronteggiare minacce come gli attacchi deepfake e l'abuso di dati personali. Queste tecniche possono essere usate per alterare la percezione pubblica o danneggiare la reputazione degli individui coinvolti.

Strategie di resilienza e difesa

In risposta a questa minaccia in crescita, gli sforzi di protezione nel dominio della sicurezza informatica si intensificano tanto nel settore pubblico quanto in quello privato. Le imprese si stanno dotando di soluzioni software all'avanguardia e stanno aggiornando le proprie infrastrutture per fronteggiare le minacce emergenti, inclusi i rischi associati all'avvento dell'intelligenza artificiale.

Il ruolo Individuale nella sicurezza informatica

Il ruolo degli individui nella sicurezza informatica è fondamentale e si articola attraverso una serie di pratiche e comportamenti consapevoli che, se adottati correttamente, possono notevolmente ridurre il rischio di incappare in attacchi informatici.

La sicurezza online inizia con la responsabilizzazione personale e la consapevolezza che ogni azione su internet può avere implicazioni sulla propria sicurezza e quella altrui.

Di seguito, vediamo alcune misure chiave che si possono adottare per contribuire attivamente alla sicurezza informatica.

Autenticazione e più fattori

L'implementazione dell'autenticazione a più fattori (MFA) aggiunge un ulteriore livello di sicurezza, richiedendo l'uso di due o più metodi di verifica per accedere a un account. Questo potrebbe includere, oltre alla password, un codice temporaneo inviato al telefono o generato da una app di autenticazione, o ancora l'uso di impronte digitali o riconoscimento facciale.

Utilizzo consapevole di VPN e Wi-Fi pubbliche

L'utilizzo di reti Wi-Fi pubbliche espone a rischi significativi, poiché queste reti possono essere facilmente compromesse. L'uso di una VPN (Virtual Private Network) crittografa la connessione internet, proteggendo i dati trasmessi da occhi indiscreti e prevenendo alcune tipologie di attacchi. Scegliere delle VPN affidabili è necessario per garantire la protezione dei propri dati.

Aggiornamenti e patch di sicurezza

Mantenere i software, i sistemi operativi e le applicazioni aggiornati è essenziale per proteggersi dalle vulnerabilità note. Gli aggiornamenti spesso includono patch di sicurezza che indirizzano specifiche falle sfruttate dai cybercriminali. Ignorare gli avvisi di aggiornamento può lasciare aperte queste vulnerabilità e facilitare gli attacchi informatici.

Responsabilità Condivisa e Segnalazione

Ogni utente ha la responsabilità di proteggere non solo la propria sicurezza ma anche quella della collettività digitale. Segnalare e-mail sospette, siti web fraudolenti e tentativi di phishing alle autorità competenti o ai responsabili della sicurezza IT può aiutare a prevenire la diffusione di attacchi e proteggere altre potenziali vittime.

Attraverso pratiche di autenticazione sicure, uso consapevole di tecnologie di protezione come le VPN è possibile costruire una difesa solida contro le minacce informatiche.