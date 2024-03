Code sull'Aurelia a San Lorenzo per una gara di biciclette, la viva protesta di un lettore

“Voglio raccontare la mia disavventura di oggi domenica 17 marzo. Prendo l’Aurelia da Sanremo in direzione Imperia. All’altezza di San Lorenzo il traffico è del tutto fermo nelle due direzioni per una gara di biciclette. Non la Milano-Sanremo. Risultato: gli impegni presi sono persi e una fetta di domenica passata in strada, fermi. Nessuna segnalazione sulla sostanziale occupazione della strada che, è il caso di ricordarlo, è anche l'unica per spostarsi in questa zona, esclusa l'autostrada.

Denuncio la completa irresponsabilità delle amministrazioni coinvolte oltre al totale menefreghismo di chi organizza e pedala negli spazi pubblici.

Maurizio”.