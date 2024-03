"Race for Glory – Audi vs Lancia", sbarca al cinema il film girato a Sanremo: anche un vallecrosino tra le comparse (Foto)

"Race for Glory – Audi vs Lancia", un film girato a Sanremo, sbarca al cinema. Tra le molte comparse scelte per le diverse scene della pellicola vi era anche il vallecrosino Mauro Antico.

Dopo l’uscita negli Stati Uniti, Regno Unito e Francia, il film con Riccardo Scamarcio, Daniel Brühl, Volker Bruch, Katie Clarkson-Hill, Esther Garrel, Rosario Terranova e Simone Goldoni per la regia di Stefano Mordini è finalmente uscito anche nelle sale italiane. "E’ stata un'esperienza fantastica" - commenta Mauro Antico - "Ho iniziato dal casting e, dopo essere stato scelto, sono stato chiamato per la prova degli abiti di scena all’Hotel Londra a Sanremo. Nei giorni delle riprese, convocato sul set a Sanremo, mi sottoponevo al quotidiano tampone, alla vestizione e al 'trucco e parrucco'. Catapultato agli anni '80, via sul set, tra un 'motore, ciak e azione', girando molte volte le scene riprese da varie angolature, insieme ai personaggi famosi protagonisti nel film".

Il film racconta una delle sfide più leggendarie del mondo del rally: la competizione tra la Lancia 037 e l'Audi Quattro del mondiale del 1983, che vide la vittoria di Lancia nel campionato costruttori, grazie ai successi di Walter Rohrl e Markku Alén, mentre il titolo piloti andò ad Hannu Mikkola su Audi Quattro. "Ho avuto il piacere di essere una delle comparse liguri scelte per girare le scene a Sanremo" - racconta Mauro Antico - "Ho ottenuto il ruolo di commissario di gara nelle scene della partenza e dell’arrivo delle auto al 25° Rally di Sanremo 1983 e a quello del controllo dei tempi di un trasferimento delle autovetture tra una tappa e l’altra".

Una passione per il cinema tramandata in famiglia. "Sono riuscito a continuare la tradizione di famiglia" - svela Mauro - "Mia mamma Giovanna, allora 14enne, girò, a Roma nel 1952, una scena nel famosissimo film 'Vacanze Romane' con la splendida Audrey Hepburn insieme a Gregory Peck e a Eddie Albert per la regia di William Wyler mentre mia nonna Maria fece la comparsa a Roma nel 1954, in una scena del film 'Le signorine dello 04' con Peppino De Filippo, Tina Pica, Antonella Lualdi, Franca Valeri, Aldo Giuffrè, Giovanna Ralli, Enzo Garinei e un giovane Ferruccio Amendola".