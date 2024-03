Ventimiglia: situazione di degrado all'isola ecologica di Porta Canarda, nuova segnalazione (Foto)

Una nostra lettrice di Ventimiglia ci ha scritto per segnalare una situazione di degrado relativa all'isola ecologica di Porta Canarda, in via alle Ville a Ventimiglia:

“Malgrado le segnalazioni effettuate attraverso il vostro giornale nel mese di febbraio (dal Sig. Alessandro e da me) e anche sull'apposito sito del Comune di Ventimiglia, nessuno si é mosso o attivato per ripulire l'isola ecologica dai rifiuti. Siamo sempre più convinti che le isole ecologiche automatizzate, i bidoni con la chiave, i sacchetti con il codice sia tutta e solo un'operazione di facciata. La sostanza non é cambiata di un millimetro. Gli utenti continuano a non collaborare perché nessuno li ha formati ed educati alla differenziata ed al rispetto della città mentre chi deve fare la raccolta continua a girarsi dall'altra parte. La situazione di Porta Canarda ne é un esempio concreto”.