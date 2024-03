Riviera Trasporti assume autisti a tempo indeterminato e ausiliari

Riviera Trasporti Piemonte cerca urgentemente autisti da adibire al servizio di trasporto pubblico locale nella provincia di Cuneo, deposito Ormea o Lesegno.

Tutte le informazioni sono sul sito www.rtpiemonte.it sezione “società trasparente - bandi di concorso”.

Le domande dovranno essere presentate entro le 10 del 22 marzo. L'elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito entro la mezzanotte dello stesso giorno

Le prove si svolgeranno il 28 marzo a partire dalle 14 nella sede amministrativa di Imperia.

I primi tre candidati saranno subito assunti a tempo indeterminato con destinazione lavorativa in uno dei depositi aziendali di Ormea o Lesegno, con profilo professionale di operatore di esercizio par. 140 CCNL Autoferrotranvieri Anav.

Per comunicazioni: 0183 700215 – 700207.

È stata anche fissata la data per la selezione di "Ausiliario generico" per attività di sorveglianza, custodia, manovalanza e pulizia, con inquadramento nel profilo professionale par. 100, Area professionale 4ª del vigente CCNL Autoferrotranvieri. Il contratto di assunzione potrà essere a tempo determinato o indeterminato, part time o full time, con patto di prova.

Tra i requisiti di ammissione è previsto il possesso della patente di guida di categoria D. Le domande dovranno essere inviate entro le 10 del 22 marzo, le prove sono in programma il 28.

“Per ragioni organizzative, il calendario delle prove potrà subire modifiche, che saranno tempestivamente comunicate sul sito aziendale” dicono da Riviera Trasporti.

Tutte le informazioni sono sul sito www.rivieratrasporti.it sezione “società trasparente - bandi di concorso”.