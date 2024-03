Camporosso, fuga di gas a scuola. Gibelli rassicura: "Il problema è stato subito risolto" (Foto e video)

"Il problema è stato prontamente e definitivamente risolto" - rassicura il sindaco di Camporosso riferendosi alla fuga di gas che si è verificata questa mattina nelle scuole di via Kennedy.

Dopo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco nella cucina dell'istituto scolastico, il problema è stato risolto e, in poco tempo, la scuola è tornata sicura. "Si è prontamente intervenuti. I vigili del fuoco hanno individuato una piccola lesione di un raccordo della tubazione che alimenta i fuochi della cucina, probabilmente a causa di un urto" - fa sapere Gibelli - "L'impianto, che è stato realizzato circa tre mesi fa, è di nuovo perfettamente funzionante".

Per precauzione, la scuola è stata subito evacuata e i bimbi sono tornati a casa. "Desidero rassicurare tutte le insegnanti e le famiglie dei bambini di tutta l'utenza scolastica di Camporosso in via Kennedy: andremo a garantire maggiore sicurezza mettendo ulteriori dispositivi per evitare che urti all'impianto possano causare problematiche analoghe" - dice il primo cittadino per tranquillizzare i genitori, spaventati e arrabbiati, che hanno chiesto spiegazioni, visto che non era la prima volta che si verificava una perdita di gas, anche se lieve, all'interno della struttura scolastica.