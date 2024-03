Camporosso, fuga di gas a scuola: intervengono i vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco a Camporosso per una fuga di gas. E' successo oggi nelle scuole di via Kennedy.

La perdita di gas, probabilmente proveniente da un raccordo nella cucina dell'istituto scolastico, ha messo in allarme il personale che ha chiamato subito gli uomini del 115.

L'immediato intervento dei vigili del fuoco e un controllo attento dell'area coinvolta ha impedito che potesse accadere il peggio. Per fortuna non ci sono stati feriti o intossicati ma è la terza volta, in pochi mesi, che si verifica una fuga di gas nella scuola e i genitori, arrabbiati, chiedono spiegazioni.