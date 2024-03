Elezioni Amministrative a Sanremo: Gianni Rolando incontra gli esponenti della Confcommercio

Il candidato sindaco del centrodestra unito, Gianni Rolando (sostenuto da partiti e liste civiche come Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc-Democrazia Cristiana di Rotondi, Sanremo Domani e Andiamo!), ha incontrato il direttivo di Confcommercio Sanremo.

Durante la riunione c'è stata occasione per esaminare le richieste dell'associazione dei commercianti e per fare delle proposte, in particolare si è posto l'accento sul servizio di igiene urbana, decoro urbano, l'amministrazione ordinaria del territorio e la sicurezza.

Rolando ha assicurato il suo impegno in merito, proponendo anche soluzioni ed ha espresso anche la volontà di instaurare una collaborazione e sinergia fattiva con le categorie interessate. Soprattutto per gestire al meglio gli interventi sulla città previsti nei prossimi anni.