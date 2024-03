Ormai sempre più spesso si sente parlare laminazione ciglia e cioè un trattamento estetico che molte donne prendono in considerazione quando hanno l'obiettivo di migliorare l'aspetto delle loro ciglia e renderle più voluminose oltre che più lungo.

Naturalmente è sempre giusto precisare che è una procedura che va affidata a dei professionisti qualificati e parliamo di estetisti o tecnici delle ciglia che hanno ricevuto una formazione da questo punto di vista, anche perché bisogna saper utilizzare dei prodotti specifici che sono prodotti chimici e quest'ultimi giustamente quando non si sanno utilizzare possono diventare abbastanza pericolosi.

Ormai ci sono molte donne che non esitano anche ad investire dei soldi per migliorarsi da tutti i punti di vista in questo caso si parla di estetica e si parla di volere un aspetto più curvo e aperto delle ciglia regalando a quest'ultime un effetto che viene chiamato piegaciglia senza utilizzare altri strumenti.

Infatti, dopo che ci si sottopone a questi trattamenti e ci si guarda allo specchio ci si rende subito conto di avere acquisito delle ciglia molto più voluminose e soprattutto di avere un aspetto molto più intenso nello sguardo.

Chi vuole avere informazioni in merito in genere sono donne che hanno ciglia o dritte o sottili e quindi vogliono un effetto più impattante e soprattutto vogliono evitare di avere a che fare con delle ciglia finte, o anche con un mascara troppo pesante.

Per quanto riguarda la durata di questo trattamento non ci possono essere delle certezze al 100, però si stima che possono durare tra le 6 e le 8 settimane e dicevamo che non ci sono certezze semplicemente, perché bisogna osservare poi rispetto alla crescita naturale di quest'ultime.

Di certo in quel periodo specifico non bisognerà occuparsi di applicare mascara o di utilizzare altri strumenti per piegarle quotidianamente e questo significa risparmiare tantissimo tempo nella routine di ogni giorno che riguarda il trucco.

E se parliamo di donne che magari lavorano tutto il giorno e hanno anche famiglia, hanno tantissimi impegni per loro può essere davvero un grande vantaggio, fermo restando che si dovranno informare anche sui potenziali rischi associati a questa laminazione delle ciglia.

Bisogna affidarsi ad una estetista con una certa esperienza in questo ambito

Chiaramente come dicevamo dal titolo di questa seconda parte bisogna approcciarsi con consapevolezza anche a questo trattamento estetico capendo che ci sono dei rischi potenziali e parliamo in primis di reazione allergica a quei prodotti durante il trattamento.

Ed è per questo motivo che sarebbe il caso magari sottoporsi ad una prova allergica per capire la compatibilità con quei prodotti per la pelle e per le ciglia e in caso interrompere subito il trattamento e consultare un medico.

O magari ci possono essere problemi di rottura o caduta delle ciglia e questo si collega a quello che abbiamo scritto nel titolo di questa seconda parte, e cioè che bisogna affidarsi a delle estetiste che abbiano una certa esperienza nel settore in generale e in particolare una certa esperienza per quanto riguarda questo trattamento di laminazione.