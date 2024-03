Giornata Mondiale del Rene: Asl 1 Imperiese scende in campo con screening e sensibilizzazione

Salute renale per tutti: promuovere un accesso equo alle cure e una pratica terapeutica ottimale. Questo il tema della Giornata Mondiale del Rene 2024, che si celebrerà il prossimo 14 marzo.

Nell'occasione la Società Italiana di Nefrologia (SIN), d'intesa con la Fondazione Italiana del rene Onlus (FIR), promuove una campagna di sensibilizzazione sull'importanza della prevenzione delle malattie renali, con diverse iniziative su tutto il territorio italiano.

L'Asl 1 Imperiese aderisce anche quest'anno con due info point dove il personale del servizio di Nefrologia e Dialisi di Asl 1 sarà a disposizione per informazioni, sensibilizzazione e mini screening:

- Imperia, in Piazza S. Giovanni, dalle ore 10 alle 17, in collaborazione con Croce Rossa;

- Sanremo, atri Ospedale di Sanremo (Padiglione Borea), dalle 9 alle 14