Triora: dopo il rischio crollo messo in sicurezza l'arco di via Giauni, revocata l'ordinanza dal sindaco

A fine gennaio scorso era stato anche lanciato un appello per raccogliere fondi dal parroco. Oggi la situazione è tornata fortunatamente sotto controllo, dopo l’ordinanza che il sindaco aveva emesso.

Stiamo parlando dell’arco di collegamento tra la Collegiata di Nostra Signora dell’Assunta ed un edificio di Triora, in via Giauni. L’arco infatti, rischiava di crollare e, visto il pericolo incombente, il primo cittadino aveva dato 10 giorni di tempo alla proprietà (la parrocchia) per la messa in sicurezza.

Il 22 febbraio scorso il Comune ha ricevuto la relazione del tecnico incaricato, l’Ing. Tommaso Bischiazzo, che ha evidenziato la conferma del ritorno in sicurezza della zona. Proprio per questo il Sindaco, Massimo Di Fazio, ha revocato l’ordinanza di gennaio, riaprendo la viabilità pubblica in via Giauni.