Elezioni Sanremo, Davide Verrando: "Asili nido e parcheggi rosa vengono prima della mimosa"

"Per affrontare questa situazione, prosegue, è essenziale che le istituzioni, ovvero il Comune di Sanremo, si impegni a fornire un numero maggiore di asili nido, accessibili ed affidabili, perché i 4 asili nido ad oggi esistenti non sono sufficienti per soddisfare la richiesta. Questo consentirebbe alle donne di lavorare in modo più sereno e realizzare appieno il potenziale professionale, senza dover sacrificare il benessere dei propri figli. Investire nell'ampliamento di asili nido può portare a vantaggi sociali ed economici a lungo termine, promuovendo una società più equa e inclusiva. C ’è anche un’altra problematica che vorrei segnalare: l’assenza di parcheggi dedicati alle donne in stato interessante o con figli piccoli".

"Il termine "parcheggi rosa", introdotto dal Codice della Strada entrato in vigore a novembre 2021, si riferisce appunto a spazi riservati nel territorio comunale esclusivamente alle donne incinte e a tutti i genitori che viaggiano in auto con figli a bordo al di sotto dei 2 anni. In realtà i parcheggi rosa esistono da tempo in Italia: prima del novembre 2021 erano i Comuni a decidere SE e DOVE prevederli; oggi invece esiste una vera e propria legge nazionale che li disciplina. I parcheggi rosa devono essere predisposti dal Sindaco di ogni Comune e serve un’ordinanza per stabilire gli spazi riservati alle donne in gravidanza e ai neo genitori che dovranno però avere un contrassegno speciale rilasciato dal Comune di residenza. A Sanremo, in totale assenza dei parcheggi rosa e per rimediare urgentemente a questa mancanza, si potrebbe far parcheggiare le donne in gravidanza o i neo genitori con il contrassegno rosa nelle aree di sosta a pagamento (parcheggi blu), dando loro però la possibilità di sostare almeno 2 ore gratuitamente.E così rispettare anche la legge".