Elezioni Amministrative a Sanremo: querelle sul sostegno di Cambiamo, Fellegara "Devono decidere i sanremesi"

"La scaramuccia nella campagna elettorale non sorprende, ma delude fortemente quando non si focalizza più sulle reali esigenze dei cittadini. Il candidato del centrodestra Gianni Rolando è preoccupato per il supporto di Toti a Mager, ma quest'ultimo, pur affermando di non volere i partiti, sembra voler rivendicare costantemente il sostegno del presidente della Regione e leader di Cambiamo”.

Interviene in questo modo Fulvio Fellegara, nella querelle relativa al sostegno dei ‘Totiani’ al candidato Alessandro Mager. “Cambiamo, è bene ricordarlo – prosegue Fellegara - è un partito semi nazionale con ambizioni sfumate per non dire abortite che esprime un presidente appeso all'ipotesi terzo mandato. Un presidente che ha più volte tentato di saltare su qualche scranno romano senza trovare sponde nel governo, proprio mentre la Regione che avrebbe dovuto amministrare aveva ed ha tuttora enormi problemi in materia di sanità, viabilità e trasporti”.

“Io penso che – termina Fellegara che ha anche proposto una ironica vignetta in merito - dovrebbero decidere solo e unicamente i sanremesi del futuro di Sanremo. Ecco perché rivendico con forza come 'Generazione Sanremo' sia l'unico movimento immune da condizionamenti esterni della politica ed io l'unico candidato sindaco che si può dire libero e autonomo in tutto e per tutto. In poche parole ‘la vera alternativa’.”