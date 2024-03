Un’eccellenza italiana nel campo dei QR code dinamici: scopriamo doitsquare.com

Tra le aziende che si sono fatte strada nel campo dei codici QR c’è una realtà tutta made in Italy: doitsquare.com.

QR code statici e QR code dinamici

I QR code statici memorizzano informazioni e dati che non possono essere modificati in futuro. Sono ottimi per un uso personale ma non adatti per attività di business o campagne marketing, poiché non presentano alcuna funzione di tracciamento, statistica o modifica del contenuto a seguito della loro creazione.

Ecco in breve le principali caratteristiche e differenze di questi due tipi di codici:

QR code statico:

La destinazione del codice non può essere modificata;

i QR code statici non permettono personalizzazione o accesso alle statistiche e ai dettagli di scansione degli utenti.

QR code dinamico:

Puoi cambiare la destinazione del tuo QR code, mantenendo immutata la sua grafica;

puoi collegare un QR code dinamico a un url o un file .pdf, .mp3, .mov o .jpg;

p uoi personalizzare i tuoi QR code nella forma e nel colore e consultare le statistiche di scansione.



La web app doitsquare.com

Posizionato ormai come leader nel campo dei QR code dinamici, il servizio doitsquare.com offre una vasta gamma di funzionalità, quali ad esempio:

La personalizzazione: consente infatti di personalizzare graficamente il codice con colori, design e il proprio logo, rimanendo così fedele alla propria brand identity;

il monitoraggio: gli utenti possono tenere traccia delle prestazioni dei loro QR code dinamici attraverso informazioni preziose come numero di scansioni e posizione geografica degli utenti.

A queste si aggiungono numerosi vantaggi, tra i quali:

La facilità d'uso: doitsquare.com è infatti noto per la sua interfaccia utente intuitiva che lo rende accessibile anche a coloro che non hanno esperienza nella creazione di QR code;

l’assistenza: la chat assicura un supporto tempestivo e facilmente fruibile;

l a sicurezza: offre soluzioni di sicurezza avanzate, tra cui la protezione con password e la crittografia, garantendo l'accesso al contenuto del QR code solo alle persone autorizzate.

Come utilizzare doitsquare.com in 4 semplici step

1. Registrati: crea un account su doitsquare.com.

2. Genera il tuo QR Code: scegli il tipo di codice dinamico di cui hai bisogno.

3. Personalizzalo: aggiungi un logo, seleziona un colore e un design.

4. Scaricalo: ora sei pronto a utilizzare il tuo QR code.

Una volta diffuso il tuo codice, ricordati di monitorare le prestazioni tramite l’apposito pannello di controllo della web app.

Se sei alla ricerca di uno strumento per potenziare le tue campagne di marketing, siamo certi che i QR code dinamici possano offrirti il giusto potenziale di innovazione. Doitsquare.com è l’eccellenza italiana di cui hai bisogno.