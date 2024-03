Sanremo: alunni in strada tra l’Aurelia e il Mercato dei Fiori controlli della Polizia Locale anche dopo le 8

A volte basta una telefonata, una semplice richiesta, per risolvere un problema potenzialmente pericoloso.

Qualche giorno fa avevamo segnalato la presenza di ragazzi in transito sulla bretella ‘maledetta’ dove il 17enne Mohtadi Doukhani ha trovato la morte schiacciato da un camion. Il servizio di vigilanza messo in piedi dal Comune prevedeva la presenza di steward dalle 7 alle 8 ma, come dimostrano i transiti segnalati qualche giorno fa dai nostri lettori, alcuni ragazzi sono stati visti mentre passavano su quella piccola strada in curva intorno alle 8.40. Nessuna vigilanza, nessun controllo, auto e alunni a condividere una strada stretta e in curva.

A seguito della nostra segnalazione, però, qualcosa si è mosso. Stamattina, infatti, una pattuglia della Polizia Locale ha controllato il tragitto degli studenti dall’Aurelia al Mercato dei Fiori anche dopo le 8, proprio per vigilare sui passaggi in un orario diverso da quello canonico. Alcune classi, infatti, entrano un’ora dopo e, quindi, possono crearsi flussi di studenti anche tra le 8 e le 9.

Sempre secondo alcuni testimoni oculari, i ragazzi hanno seguito il percorso sicuro che consente di evitare la bretella e porta al passaggio sulle strisce pedonali e sul marciapiede. Come dovrebbe sempre essere. Ora si spera che i controlli possano essere costanti almeno per un primo periodo consentendo così alle sane abitudini di diventare una consuetudine.