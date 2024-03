Sanremo, sabato a Villa Nobel lectio magistralis sulle donne della scrittrice e docente Francesca Sensini

E’ già sold out l’incontro di sabato 9 marzo a Villa Nobel con la scrittrice e docente universitaria Francesca Sensini che, in occasione dell’8 marzo, proporrà la lectio magistralis “Elena e le altre. Donne nel mito, donne nella storia” (ore 17).

Dopo il grande successo registrato con Antonio Scurati, continua a suscitare molto interesse Sa(n)remo Lettori, l’apprezzata rassegna letteraria che prevede la partecipazione di nomi tra i più prestigiosi del panorama culturale contemporaneo, ideata e curata dalla professoressa Francesca Rotta Gentile (docente di lettere del Liceo Cassini) e proposta dall’assessorato alla cultura guidato da Silvana Ormea.

Sabato pomeriggio gli intermezzi musicali saranno curati dall'Orchestra dell'Istituto Colombo di Sanremo.

Francesca Sensini è nata a Genova nel 1974. Dopo una laurea in lettere classiche, è partita per la Francia, dove ha insegnato in varie università e ha continuato i suoi studi, dottorandosi in Italianistica all’Università Paris-Sorbonne. Attualmente è professoressa associata di Italianistica all’Università Côte d’Azur. Comparatista di formazione, dedica le sue ricerche alla letteratura dell’Otto e Novecento, alla ricezione dell’antichità classica nella modernità e agli studi di genere in ambito letterario. Del 2023 è il romanzo “La Trama di Elena” (Ponte alle Grazie). Tra le altre sue pubblicazioni recenti ricordiamo “Non c’è cosa più dolce”: Giovanni Pascoli ed Emma Corcos, lettere (Il Nuovo Melangolo, 2022); “La lingua degli dei: l’amore per il greco antico e moderno” (ivi, 2021); “Pascoli maledetto” (ivi, 2020). Ha curato la ristampa della narrativa Marise Ferro, “La violenza” (Elliot 2022); “La ragazza in giardino” (ivi, 2022); “Le romantiche” (Succedeoggi Libri, 2021); “La guerra è stupida” (Gammarò, 2020). Nel 2023 ha curato la ristampa di una raccolta di articoli di Flavia Steno, pioniera del giornalismo italiano alla fine dell’Ottocento e romanziera di successo oggi dimenticata: “Germanesimo senza maschera” (Prospero editore, 2023).

L’incontro sarà trasmesso in diretta sulla pagina facebook e sul canale youtube del Liceo Cassini di Sanremo; si svolge con la collaborazione della Rete 7 delle scuole della Liguria e sono gratuiti per la cittadinanza.

E’ stato inserito dal Liceo Cassini su Sofia con il codice 89550.

Prossimo appuntamento, lunedì 18 marzo (Villa Nobel, ore 17), con Enrico Terrinoni, tra i più grandi studiosi di James Joyce che presenterà il libro “La vita dell’altro. Svevo e Joyce: un’amicizia geniale” (ed. Bompiani).