Convivio Rossiniano del 29 febbraio, ultimi posti per una Cena-Concerto speciale con storytelling nella magia del Victory Morgana Bay

Torna a Sanremo il 29 febbraio il Convivio Rossiniano, una cena gourmet con un elegante programma musicale ed un appassionante storytelling.

Questa serata sarà un omaggio alla genialità musicale di Rossini: ascolterete esecuzioni dal vivo di alcune sue più celebri composizioni con talentuose interpreti internazionali ed avrete l'opportunità di gustare un delizioso menù firmato dallo chef Andrea Tucci. La serata sarà accompagnata dai racconti dei giornalisti Claudio Porchia e Barbara Ronchi della Rocca che vi porteranno a scoprire il “Buon e Bello vivere”, nel quale la gioiosa esistenza di Rossini ebbe modo di esprimersi. Ogni momento della serata promette una vera sinfonia di sapori e di note, proprio come ogni opera di Rossini è un’armonia di melodie, tonalità e movimenti.

Questo il programma musicale:

1) “La Pastorella delle Alpi” (tirolese) dalle Soirées Musicales - pianoforte

2) “La Danza” (tarantella napoletana) - pianoforte

3) “Resta immobile” (da Guglielmo Tell) - baritono

4) “ Les Amandes ( Minuit sonne-Bon soir Madame) - pianoforte

5) “Largo al factotum” da il Barbiere di Siviglia - baritono

6) “Duetto buffo di due gatti” - Duetto

Interpreti:

Gabriele Barinotto Baritono

Raffaella Portolese Pianista e Voce Narrante

Questo il menù preparato dallo chef Andrea Tucci

Insalata Benedetta in ricordo del primo amore

Risotto alla Tancredi

Pollastra alla Rossini e Ratatouille alla parigina

Dolce sinfonia

Abbinamento Vini Cantina Ferraris - Asti

Un appuntamento imperdibile per chi vuole immergersi nell'atmosfera rossiniana, lasciando che la sua musica vi trasporti in un viaggio di emozioni e allegria provando un'esperienza culinaria unica che combina l'amore per il cibo e la passione per la musica di Gioachino Rossini che si svolge il 29 febbraio data di nascita del maestro e giorno ufficiale in cui svolgere questo evento.

L’appuntamento è fissato per il 29 febbraio 2024 alle ore 20.00 presso il Victory Morgana Bay in Lungo mare Trento e Trieste n.16 a Sanremo.

Il costo della serata è fissato in 60 euro a persone o 110 a coppia, e comprende oltre al concerto ed alla cena anche una accurata selezione di vini.

Prenotazioni entro il 28/2/24 direttamente a questo link.

Per informazioni: mail media@morenews.it o tel. 39.333.57788

Gioacchino Rossini nacque il 29 febbraio 1792. Questa data particolare ricorre periodicamente nella vita del “Cigno” di Pesaro, che pure scomparve in un anno bisestile (1868). Rossini, oltre che un grande musicista, fu anche un raffinato buongustaio. Nelle sue biografie spesso gli viene attribuita questa frase: “Non conosco una occupazione migliore del mangiare, cioè, del mangiare veramente. L'appetito è per lo stomaco quello che l'amore è per il cuore. Lo stomaco è il direttore che dirige la grande orchestra delle nostre passioni”. Nella sua corrispondenza poi, si legge: “Dopo il non far nulla, io non conosco occupazione per me più deliziosa del mangiare, mangiare come si deve, intendiamoci.” Da Napoli si faceva portare i maccheroni, da Siviglia i prosciutti, da Gorgonzola il formaggio, da Milano il panettone. I regali da lui più graditi erano le mortadelle, gli insaccati e gli zamponi, ma in particolare, aveva una passione per il tartufo. Antonin Carême, lo chef più famoso del suo secolo, affermava che nessuno al mondo capiva la sua cucina meglio di Rossini, ragione per cui a quest’ultimo egli dedicò molti dei suoi piatti (consommé, maccheroni, insalata, filetto e il conosciutissimo cocktail a base di frullato di fragole e spumante).