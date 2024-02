Sanremo: difesa dei pini dei Giardini Regina Elena, presa di posizione dell’Accademia dela Pigna

Di fronte alla notizia del restyling dei Giardini Regina Elena che comporterebbe l’abbattimento dei pini che sovrastano magnificamente la città a sommo della Pigna, l’Accademia della Pigna si unisce ad altre associazioni che hanno manifestato la loro preoccupazione e contrarietà per una scelta così deprecabile.

"L’Accademia della Pigna, che ha tra i suoi fondatori Libereso Guglielmi, Franco D’Imporzano e Alfredo Moreschi, non può restare indifferente di fronte ad un progetto di tale violenza paesaggistica, essendo la pineta dei giardini Regina Elena una delle aree più 'calvinianamente' belle di Sanremo, una delle poche ancora in parte preservate dalla cementificazione selvaggia che ha guastato altre zone della città".

"Siamo favorevoli a un delicato intervento di sistemazione dei giardini, come può essere l’eliminazione dell’asfalto e dei giochi per bambini, per far tornare questo luogo agli antichi splendori. Ma la pineta non si tocca! Confidiamo che larga parte della popolazione possa insorgere contro questa scelta insensata".