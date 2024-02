Sanremo, al liceo Cassini riflessioni sul cyberbullismo con Andrea Cartotto

Riflessioni sul cyberbullismo al liceo Cassini di Sanremo. Nella mattina di ieri, venerdì 23 febbraio, si è, infatti, tenuto al liceo G.D. Cassini un incontro di educazione digitale, all’interno del progetto di formazione della rete "Cyber_bullis_no! ", con Andrea Cartotto, docente dell’istituto di formazione Franchi e divulgatore nell'ambito delle nuove tecnologie per la didattica. Le classi quarte del liceo hanno ascoltato nella palestra del plesso principale dell'istituto il relatore che ha portato argomenti attuali legati a presente e futuro dei più giovani.

In primo luogo si è parlato del tema scottante dei dati informatici, indugiando sulle normative legate alla privacy online e facendo esplicito riferimento a quei servizi (Facebook, Instagram, WhatsApp, Be real, Tinto, Snapchat e Google) recentemente messi sotto torchio dall'UE per problemi con i dati personali degli utenti. Oltre a ciò l'esperto ha trattato delle dinamiche della raccolta dati di Google che conserva gran parte delle informazioni sull'utenza italiana nei suoi server di Milano.

Dopo aver ricordato il rivoluzionario Olivetti Programma 101, invenzione nostrana nata il 1964 ad Ivrea che è a tutti gli effetti il primo pc della storia, Cartotto ha, quindi, continuato parlando del mondo del lavoro e del peso che la realtà digitale ha quest'ultimo. "Gran parte della possibilità d'assunzione nei servizi al giorno d'oggi dipende da ciò che internet rivela sull'individuo", ha detto l'esperto, "La conseguenza di ciò è la necessità di curare accuratamente ciò che si da 'in pasto' alla rete in una realtà digitale governata da algoritmi e sistemi di raccolta dati dove la sottile linea tra privacy e pubblico è sempre più evanescente".

Nell'atmosfera serena del Liceo Cassini l'incontro con Cartotto ha permesso ai ragazzi di riflettere ed informarsi su di un mondo digitale con il quale sono in costante contatto ma di cui spesso non conosco le dinamiche principali.