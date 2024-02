Sanremo: rinviata l'inaugurazione del point elettorale di Alessandro Mager

A seguito del tragico incidente di questa mattina in valle Armea, è stata annullata l'inaugurazione del point elettorale del candidato sindaco Alessandro Mager in programma questa sera.

“Alessandro Mager, candidato sindaco di Sanremo, in rappresentanza di tutte le forza della sua coalizione Sanremo al Centro, Anima, Idea, Forum e Area, è profondamente addolorato per quanto accaduto questa mattina - si legge in una nota del gruppo - si unisce al dolore delle famiglie ed esprime il cordoglio di tutto il gruppo. L’evento di apertura del point elettorale è ovviamente rinviato così come gli altri eventi collegati alla campagna elettorale”.