Bordighera: giovedì 7 marzo Mauro Franco presenta il romanzo "Esilio in Costa Azzurra (come andò veramente)"

Appuntamento con l'autore alla Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera: giovedì 7 marzo alle 16.30 Mauro Franco presenta il romanzo "Esilio in Costa Azzurra (come andò veramente)". La trama, noir con i toni della commedia, intreccia il soggiorno dei Rolling Stones nel sud della Francia con le vicende di Arturo da Bordighera, personaggio in fuga. Realtà e fantasia, la vicina Costa Azzurra e la Liguria di ponente, musica e malavita si ricorrono pagina dopo pagina fino a mettere in dubbio che, in quella mitica estate del 1971 in cui fu registrato il disco "Exile on Main St.", non tutto sia successo come raccontato.

L'incontro rientra nelle iniziative di promozione della lettura a cura della Biblioteca Civica Internazionale, insieme all'impegno costante per lo sviluppo del catalogo con nuove acquisizioni, alla cura per il ricchissimo patrimonio librario storico, all’organizzazione di visite per le scuole: attività che, tra le altre, hanno valso a Bordighera la qualifica di "Città che legge" concessa dal Centro per il libro e la lettura.

La Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera, in via Romana 52, è aperta secondo i seguenti orari (stagione invernale):

- lunedì ore 15-18

- martedì, mercoledì e giovedì ore 9-13.30 / 15-18

- venerdì ore 9-13.30