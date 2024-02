Sanremo: incidente nella galleria dell'Aurelia Bis, è morto a Pietra Ligure il 66enne Emilio Borea

E’ morto, dopo il trasporto in ospedale al ‘Santa Corona’ di Pietra Ligure, il 66enne di Sanremo che a bordo del suo Honda Sh è caduto questa mattina all’interno della galleria ‘Poggi’ sull’Aurelia Bis.

Si tratta di Emilio Borea, 66enne molto conosciuto a Sanremo soprattutto per la sua attività di radioamatore. Era anche presidente dell’associazione matuziana Ari e, in occasione delle allerta per il maltempo era insieme ai suoi colleghi un riferimento prezioso per la Protezione Civile.

Ancora al vaglio della Polizia Municipale, che ha svolto tutti i rilievi del caso fino alla tarda mattinata di oggi tenendo chiuso il tratto di Aurelia Bis compreso tra Valle Armea e San Martino, la esatta dinamica dell’incidente. Dai primi riscontri sembra confermato che un furgone fosse fermo da pochi istanti all’interno della galleria per un guasto al motore.

In quel momento è sopraggiunto lo scooter sul quale viaggiava Emilio Borea che, secondo il racconto dei testimoni, ha urtato il furgone ed è poi volato sull’asfalto. L’impatto è stato violentissimo ed il 66enne è subito apparso in gravi condizioni. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e un’ambulanza della Croce Verde di Arma che hanno portato i primi soccorsi.

Vista la gravità delle sua condizioni è stato subito chiesto l’intervento dell’elicottero che è atterrato pochi minuti dopo sulla piazzola di Capo Verde. In ambulanza l’uomo è stato portato verso l’elicottero e, quindi, a bordo del velivolo verso Pietra Ligure. Arrivato in ospedale i medici hanno tentato l’impossibile per salvarlo ma, purtroppo, per lui non c’è stato nulla da fare.