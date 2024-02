Bordighera: aggressione all'agente della Municipale, il racconto della vittima "Anche gli haters social saranno querelati"

Interviene lo sfortunato protagonista del caso che lo ha visto violentemente aggredito da un 37enne imprenditore locale, ieri condannato a 4 mesi di reclusione.

Si tratta dell’agente della Polizia Municipale di Bordighera, Antonio Manzella, che ha scritto alla nostra redazione per esporre i fatti. Secondo quanto evidenziato dall’agente, Alberto Scintu si sarebbe reso per ben due volte protagonista di atti di aggressione contro il personale della Polizia Locale.

“La resistenza a pubblico ufficiale – sottolinea Manzella –per il quale è stato condannato Alberto Scintu a seguito del patteggiamento per direttissima, è quella esercitata nei confronti di tutti gli agenti della Polizia Locale e di Stato che cercavano di fermare la sua furia aggressiva, i quali sono rimasti contusi all'atto dell'arresto e dell'ammanettamento. La colluttazione scaturita all'interno di una nota attività di ristorazione in centro è avvenuta immotivatamente dallo Scintu, senza che io, in borghese e fuori orario di servizio, avessi preferito alcunché”.

Nelle fasi concitate della aggressione, il vigile ha esercitato il suo legittimo diritto di difesa, cercando di contenere la furia dello Scintu. In alcuni casi è stato evidenziato come Manzella sia stato spesso intransigente nel suo lavoro: “Continuerò a fare il mio dovere, con o senza aggressioni, nel rispetto sempre della legalità e delle persone”. Lo stesso agente commenta i tanti post sui social che lo hanno attaccato: “Nessun fatto può essere fatto apparire come una sorta di intimidazione, sostenuta dai vari utenti social che verranno querelati nei tempi e nei modi previsti dalla normativa penale vigente”.