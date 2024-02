Cosa sono le VPN e come utilizzarle al meglio per navigare online

Oggigiorno, nell'era della condivisione online e della fruizione di qualsivoglia tipologia di contenuto tramite Internet, si sente sempre più spesso parlare di VPN come degli strumenti in grado di proteggere la navigazione e l'utente.

Nonostante sia abbastanza noto come queste speciali tipologie di reti siano fondamentali per garantire la propria sicurezza, a molti sfugge il funzionamento di base che si cela dietro la struttura di una VPN e, soprattutto, i metodi per usarla al meglio.

VPN: cosa sono e come funzionano

Innanzitutto, è opportuno partire chiarendo dapprima la definizione di VPN: la sua denominazione non è nient'altro che un acronimo che sta per Virtual Private Network, il quale descrive una rete privata virtuale che consente all'utente di nascondere il proprio indirizzo IP criptando così il traffico Internet.

Sostanzialmente, nel momento in cui si utilizza una VPN viene automaticamente creato una sorta di tunnel che si interpone tra il device utilizzato dall'utente e un server remoto allo scopo di garantire il trasferimento sicuro e protetto dell'enorme mole di dati che vengono scambiati tra le due parti.

Ma quali sono gli step mediante i quali una VPN svolge questo lavoro?

Innanzitutto, il software VPN selezionato crittografa i dati e li invia al server VPN tramite una connessione sicura; successivamente, tali dati vengono decrittografati dal server e dalla VPN stessa prima di essere inviati a Internet e di ricevere una risposta in base alle esigenze o alle richieste dell'utente.

La risposta che Internet elabora viene nuovamente crittografata dal server VPN prima di essere rispedita al dispositivo dell'utente: a quel punto, il software VPN decripta i dati in modo tale da consentire a chi sta effettuando la ricerca di comprendere e utilizzare ciò che ha richiesto.

In che modo una VPN può essere usata al meglio durante la navigazione online?

VPN: come usarle

Un primissimo utilizzo che si può fare di una VPN è allo scopo di nascondere la propria posizione geografica e la propria identità facilmente rintracciabili tramite l'indirizzo IP del dispositivo.

La maggior parte dei software VPN gratis PC creano una rete privata virtuale che assicura all'utente che siti web, operatori di marketing, criminali informatici o altri malintenzionati possano identificarlo o conoscere la sua posizione reale.

Le reti pubblicitarie riescono a raccogliere un gran quantitativo di informazioni sugli utenti che navigano in Internet mediante il loro traffico online con l'obiettivo di mostrare annunci personalizzati o vendere i dati privati a terze parti; una buona VPN crittografa tali informazioni sensibili rendendo più complicata la raccolta di dati personali da parte delle aziende pubblicitarie.

La navigazione nel web effettuata per mezzo di una rete WiFi pubblica, a volte, può essere estremamente pericolosa dato che potrebbe essere oggetto delle mire di hacker che possono facilmente attingere ai propri dati.

Una rete VPN, tuttavia, può crittografare e proteggere le proprie informazioni personali anche se ci si connette alla rete pubblica di un aeroporto, di un hotel o di un bar, agendo di fatto da deterrente contro i cyber attacchi.

Infine, una VPN può altresì essere utilizzata per fruire di contenuti streaming o di altro genere non disponibili nel proprio Paese: i software VPN, infatti, hanno la capacità di consentire l'accesso a siti web, servizi o app straniere in qualunque località del mondo ci si trovi.

Insomma, le VPN sono ottimi strumenti per proteggere i propri dati durante la navigazione online in modo del tutto sicuro e legale.

Utilizzare un software VPN adeguato consentirà all'utente di usare il web senza alcun rischio, in modo da sfruttare Internet lontano da pericolosi rischi informatici.