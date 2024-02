Sanremo: ristrutturata la scalinata e sistemato il belvedere sulla ciclabile in corso Mazzini (Foto)

E’ stata ristrutturata la scala, sistemata la ringhiera e anche le aiuole di fronte. Un lavoro importante per i residenti di corso Mazzini ma anche per i turisti che frequentano la zona tra la via sovrastante, la ciclabile e il lungomare sotto le spiagge.

Tutto era in condizioni fatiscenti, con la scala pericolosa mentre ora i gradini sono stati sistemati e la ringhiera saldata e verniciata. Anche le aiuole sulla pista ciclabile di fronte alla scala sono state sistemate: prima i mattoni soffocavano i tronchi degli alberi, ora sono ben messi.

“Lo abbiamo segnalato al Comune – ci ha detto Paola De Micheli a nome di alcuni residenti - e, dopo pochi giorni è stato tutto sistemato. Grazie per i lavori ben fatti”.