Febal Casa Ventimiglia: inaugurazione sabato 17 febbraio dalle ore 18:00

Finalmente anche a Ventimiglia uno Store Febal Casa, brand dell'arredamento oggi tra i più prestigiosi del settore. In Largo Torino, 1 a Ventimiglia, lo Store Febal Casa ospita tutte le ultime novità delle collezioni messe a punto dalla nota azienda Sanmarinese.





«Cucina, zona giorno e zona notte, Febal Casa sviluppa e produce internamente ogni componente», svela il titolare, Cristiano Borgia.

«All'interno dell'esposizione proponiamo al pubblico le migliori soluzioni abitative. L'attenzione al design e la cura nella selezione dei materiali, fanno di Febal Casa una delle migliori scelte. L'obiettivo è quello di arredare la propria abitazione ricorrendo ad arredi sempre più all'avanguardia, frutto dell'esperienza di un'azienda sul mercato da oltre 60 anni. Febal Casa ha saputo farsi interprete, nel corso degli anni, di gusti e desideri di diverse generazioni di italiani. Lo show-room verrà inaugurato sabato 17 febbraio 2024 dalle ore 18 in poi. A tutti i presenti offriremo un cocktail di benvenuto ed un gadget personalizzato Febal Casa. Sarà nella settimana da martedì 20 a sabato 24 febbraio '24 che inizieremo a lavorare a “pieno ritmo”.

Solo per i primi clienti, abbiamo preparato delle sorprese speciali! Acquistando una cucina nel mese in corso, riceveranno in regalo un carnet per un “CORSO DI CUCINA” valido per due persone presso una scuola dedicata, per imparare divertendosi a preparare piatti deliziosi! Acquistando un arredamento completo, avranno in omaggio un “VOUCHER VIAGGIO” da utilizzare entro un anno dall'emissione, per godere una vacanza da sogno in una destinazione a scelta! Il regolamento nel Ns. punto vendita».



Nello Store di Ventimiglia la clientela troverà tutti i migliori servizi Febal Casa. Si spazia, dalla guida all'acquisto alla progettazione gratuita, fino alla consegna e installazione dei mobili a opera di un team di tecnici alle dirette dipendenze dello Store.



«Facciamo in modo che tutto si svolga senza intoppi - afferma il titolare - in linea con la filosofia Febal Casa, infatti, il servizio offerto è perfettamente rispondente alla qualità degli arredi. Il nostro team di montatori agisce sempre con la massima flessibilità, caratteristica che permette di affrontare e risolvere con successo i piccoli imprevisti che potrebbero verificarsi in fase di consegna».



Siete invitati a entrare, guardare, osservare, per immergervi in un'atmosfera fatta di nuove sensazioni... sicuramente una piacevole esperienza.

FEBAL CASA VENTIMIGLIA Largo Torino, 1 - Ventimiglia

Tel. 0184 235231 Mail: ventimiglia@febalcasa.it