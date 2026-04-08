Innovazione senza confini: Novain, partner di IDA Summit 2026, e la nuova frontiera dello sviluppo circolare tra Italia e Africa

Sviluppo innovativo e economia circolare: questi sono i temi che affronterà Novain il 14 Aprile p.v. durante l'IDA Summit.

L'obiettivo è trasformare brevetti e idee in prodotti reali, creando filiere produttive condivise tra le PMI italiane e il mercato africano.

Non solo networking, ma progetti concreti che possano "mettere le ruote" alle idee. Novain, il team di professionisti dell’innovazione specializzato nel lancio di prodotti per le PMI, presenterà la sua visione strategica per lo sviluppo circolare tra Italia e Africa. La partecipazione all'IDA Summit segna un passo decisivo verso la co-creazione di nuovi prodotti basati su bisogni reali e sostenibilità.

Oltre l’assistenza: un partner di sviluppo

Novain si distingue nel panorama dell'innovazione per un approccio che va oltre la semplice consulenza. La società opera come un vero e proprio partner di sviluppo prodotto, condividendo rischi e opportunità direttamente con l'imprenditore. "Partiamo da idee e brevetti per costruire percorsi completi fino alla produzione e distribuzione".

Il metodo Novain in sei tappe

Per trasformare un'intuizione in un successo commerciale, Novain applica un metodo rigoroso suddiviso in sei fasi chiave:

Ascolto e Analisi: Identificazione di tecnologie e bisogni di filiera. Validazione: Verifica della fattibilità tecnico-economica e del potenziale di mercato. Tutela: Accompagnamento alla registrazione di brevetti e marchi, garantendo che la proprietà intellettuale resti sempre del titolare originale. Prototipazione: Co-design e test iterativi con partner produttivi. Industrializzazione: Coinvolgimento delle PMI per logistica e produzione. Lancio: Strategia go-to-market e crescita internazionale.

Un modello "Win-Win" per le PMI

L'obiettivo di Novain è creare modelli di business dove la produzione locale africana incontra la capacità tecnologica italiana. La società accompagna gli innovatori anche nella tutela della proprietà intellettuale, garantendo però che il brevetto resti sempre di proprietà dell'inventore.

"Non ci limitiamo al networking," spiegano i membri del team, "trasformiamo i tavoli di lavoro in progetti concreti". Per chi ha un’idea nel cassetto o una PMI che vuole innovare, Novain offre sessioni di volte all’assistenza per validare le tecnologie e capire se sono adattabili agli standard internazionali.

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Gli innovatori e le PMI interessate a portare la propria idea al livello successivo possono contattare è possibile contattare Novain

Informazioni e contatti

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