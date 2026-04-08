Il Natale ha un indirizzo: Firenze, 1946

Prima di lui, in Italia non esiste un'industria degli addobbi. Quello che oggi diamo per scontato — le palline sull'albero, le luci, le stelle in punta — ha un padre, una città e una data precisa.

Ottant'anni di storia nel cuore della Toscana

Da quella bottega artigiana in Via della Condotta sono passate tre generazioni e quasi un secolo di storia italiana. Moranduzzo ha attraversato il boom economico, ha esportato le proprie luci su Saks Fifth Avenue a Chicago nel 1959, ha ottenuto la licenza Walt Disney negli anni '80, ha brevettato l'albero artificiale con foglie curvilinee nel 1985 — un'invenzione che ha cambiato per sempre il modo in cui gli italiani vivono il Natale. Ha attraversato anche una crisi profonda, nel 2013, e ne è uscita più forte. Oggi, alla terza generazione, produce per Christian Dior e Gucci.

Questa è la storia che sta dietro ogni addobbo Moranduzzo. Non un prodotto anonimo di serie, ma un pezzo che porta con sé ottant'anni di artigianalità fiorentina.

Quando il lusso chiama Firenze

Nel 2022 Argenplast — la manifattura del gruppo Moranduzzo — produce le fioriere decorative per il flagship store Gucci di Zurigo. Nel 2024 realizza per Christian Dior una collezione di addobbi natalizi placcati oro 24 carati. Galvanica di precisione, finitura manuale, materiali selezionati. Il risultato è un addobbo che non sembra natalizio nel senso convenzionale del termine — sembra un oggetto di design.

Il fatto che due delle maison più iconiche del lusso internazionale si rivolgano a una manifattura toscana per le proprie decorazioni natalizie dice qualcosa di preciso sulla qualità del prodotto e sulla reputazione del brand. Il lusso, quando si tratta di Natale, parla italiano. E in particolare, parla fiorentino.

Firenze 1946: quando un addobbo diventa collezionabile

La linea Firenze 1946 è il progetto più personale che Moranduzzo abbia mai realizzato. Cinque personaggi, cinque storie vere tratte dalla storia della famiglia: Bruno l'orsacchiotto — cucito a Kiev nel 1917 da Olga Krasirova per nascondere sette diamanti durante la fuga dalla Rivoluzione Russa. Arthur Kingsley, il soldato britannico incontrato durante la guerra. Il Treno Merano, che portò Dario da Castello Tesino a Firenze nel 1939. Lo Schiaccianoci. Lisi.

Ogni pezzo è realizzato in resina dipinta a mano, confezionato in packaging premium e accompagnato da una carta di garanzia che racconta la storia del personaggio. Non è un addobbo — è un oggetto da collezione che porta con sé un frammento di storia autentica.

Chi acquista un pezzo della linea Firenze 1946 non sta comprando una decorazione per l'albero. Sta portando a casa un pezzo della storia del Natale italiano. Qualcosa che si tramanda, che si mostra, che si racconta.

Il presepe Landi: l'altra anima di Moranduzzo

Accanto agli addobbi, Moranduzzo produce da oltre quarant'anni le statuette della linea Landi — nate dalla collaborazione con lo scultore fiorentino Martino Landi nel 1982. Ogni modello è depositato al Ministero per i Beni Culturali, dipinto a mano, disponibile in misure da 3,5 a 30 centimetri. Sono distribuite in quindici Paesi, vendute su Holyart in sei lingue, presenti — senza che nessuno le avesse messe lì di proposito — nel presepe di famiglia della protagonista di Odio il Natale su Netflix, in 190 Paesi.

Quella presenza organica in una delle serie natalizie più viste al mondo è forse la certificazione più eloquente di cosa significhi fare qualcosa davvero bene: la qualità si riconosce, anche senza contratto.

Un addobbo natalizio che dura generazioni

La filosofia di Moranduzzo non è mai cambiata in ottant'anni: fare oggetti che durano. Non decorazioni usa e getta, ma pezzi capaci di attraversare le generazioni, di accumulare memoria, di tornare ogni anno dallo scatolone con la stessa forza emotiva del primo giorno.

In un mercato saturo di prodotti anonimi e prezzi al ribasso, questa scelta — fare meno cose, farle meglio, farle per durare — è diventata il vantaggio competitivo più solido che esista. E ogni Natale che passa, si dimostra più vera.













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