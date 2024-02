Festival di Sanremo 2024: Fulvio Fellegara "Congratulazioni a Biancheri per il grande successo"

“Desidero esprimere le mie sincere congratulazioni al sindaco Alberto Biancheri per il successo del Festival di Sanremo 2024. Fin dall'inizio della campagna elettorale ho sottolineato che pur esistendo delle lacune in settori cruciali, come la cura delle frazioni e dei quartieri periferici e la poca attenzione alla manutenzione della città e l'attenzione ai lavoratori, pubblici e privati, il sindaco Biancheri, nei suoi dieci anni di mandato, non poteva aver fatto tutto male”.

Interviene in questo modo Fulvio Fellegara, candidato a sindaco del centrosinistra con ‘Generazione Sanremo’, al termine della kermesse canora matuziana. “È innegabile che gli eventi collaterali legati al Festival abbiano contribuito significativamente ad accrescere l'importanza e il prestigio della manifestazione, generando un importante ritorno economico per l'indotto locale. Il suo impegno nel consolidare i rapporti con la Rai e nell'organizzazione del progetto ‘tra palco e città’ ha contribuito al successo crescente della kermesse. Per questo motivo, desidero rendere onore al merito al sindaco Biancheri per la sua visione e dedizione nel portare avanti questo progetto, che ha reso possibile dieci edizioni del Festival di Sanremo in continua crescita. Chiunque erediterà il suo testimone e diventerà sindaco avrà la strada facilitata nei rapporti con la Rai e nell'organizzazione degli eventi collaterali. E non è poco visto che con l'ultima Amministrazione di centrodestra Sanremo ha visto il brand Festival impoverito, con il contributo di Rai al Comune messo fortemente in discussione e lo spettro di un trasferimento altrove della kermesse”.

“Noi ci impegneremo per migliorare – termina Fellegara - avendo ben chiari gli obiettivi ancora da centrare per un maggior coinvolgimento di tutta la città e a breve renderemo noto il nostro punto di vista. Al sindaco Biancheri un augurio per un buon finire di mandato, auspicando un cambiamento per il dopo, com'è giusto che sia".