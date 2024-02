Speciale Weekend: non solo festival, ecco cosa fare e dove andare in provincia di Imperia

Come dicevamo il focus di questo fine settimana è incentrato sul 73esimo Festival della Canzone: gli appuntamenti sono innumerevoli sparsi in po’ dappertutto e per leggerli nel dettaglio potete consultare la nostra Agenda Manifestazioni. Comunque ne segnaliamo alcuni aperti al pubblico e facilmente fruibili: il concerto di Tananai in Piazza Colombo, musica dal vivo nella Casa della Musica in piazza Borea d’Olmo, gli ultimi appuntamenti di Casa Sanremo e la mostra dal titolo ‘Il Festival si Mostra’ a cura di Rai Pubblicità al forte di Santa Tecla.



Dopo le esibizioni di Lazza, Rosa Chemical, Paola e Chiara e Arisa, questa sera sul ‘Suzuki Stage’ di Piazza Colombo alle 22.45 salirà Tananai rivelazione del Festival 2023, quando portò sul palco del teatro Ariston il brano ‘Tango’ piazzandosi al quinto posto.



Per l’ultimo giorno di appuntamenti Casa della Musica in piazza Borea d’Olmo ospiterà questo pomeriggio tre ore ininterrotte di musica dal vivo e l’immancabile appuntamento con il Caffè d’autore. Alle 15.00 saranno ospiti del ‘Caffè d’autore’ Walter Vacchino (patron dell’Ariston) e Luca Ammirati, autori del libro ‘La scatola magica di Sanremo’ (edito Salani), una storia familiare e nazionale alla scoperta delle vicende legate al teatro Ariston, il luogo più iconico della musica italiana, dove per sei decenni si sono esibiti i più grandi artisti, da Domenico Modugno ai Mäneskin. A seguire showcase di: L’Ennesimo (h 17), Giovanni Segreti Bruno (h 17.20), Alessandra Latino (h 17.40), Atarde (h 18), Giorgio Moretti (h 18.30), Machweo (h 19), Rondine (h 20).



L’anno appena iniziato rappresenterà un unicum nella storia della Rai per la sovrapposizione di due ricorrenze particolarmente importanti, i 100 anni della Radio ed i 70 anni della Televisione. Tra le numerose iniziative, non poteva mancare una esposizione che prendesse spunto dalla sua trasmissione più rappresentativa: il Festival di Sanremo. Al forte di Santa Tecla si potrà visitare sino a domenica la mostra dal titolo: ‘Il Festival si mostra’. Una divertente e interessante esposizione organizzata dalla Rai che racconta, lungo un percorso articolato in 5 sale, i 74 anni del Festival, dagli esordi del 1951 fino ad arrivare ai giorni d'oggi. Un viaggio interattivo tra tv e radio d'epoca, tra gli abiti che hanno fatto la storia del Festival, tra suggestioni, ologrammi, proiezioni di fiori ed immagini sanremesi che hanno contraddistinto la più nota manifestazione canora nazionale. Sarà possibile visitare l’esposizione ancora oggi dalle 10 dalle 10.00 alle 20.00 e domani dalle 10.00 alle 18.00. L'ingresso alla mostra è gratuito.



Nella sua giornata conclusiva, Casa Sanremo oggi propone, nella Sala Writers, alle 12.15 la presentazione del libro ‘Nel cuore tra le righe’ di Alice Porta, opera dedicata a Michele Merlo e alle 17.45 l’incontro con Nathania Zevi, autrice de ‘Il nemico ideale’ (Rai Libri), riflessione lucida e coraggiosa, sulle forme dell’antisemitismo nell’epoca contemporanea. Alle 15.00, nell’area Underground, si terrà la finale nazionale di ‘Canto per te’, noto festival della musica leggera. Sempre alle 15.00, nella Lounge, Le Grotte di Frasassi presenteranno in anteprima mondiale il teaser trailer della serie ‘Gormiti -The New Era’, la nuova produzione internazionale live action prodotta dalla Rainbow, in collaborazione con Giochi Preziosi. Ospiti speciali dell’evento: Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble de Il Volo. Alle 17.00, inoltre, sempre nella Lounge, spazio alla finale del Vertical Music Festival, evento dedicato ai video musicali realizzati in formato verticale (9:16).

Segnaliamo inoltre l’iniziativa di Confcommercio che torna domani con ‘Saldi di gioia’, in concomitanza con il Festival della Canzone (avrebbe dovuto svolgersi anche oggi ma, a causa delle avverse condizioni meteo, è stata annullata). I moltissimi negozi aderenti resteranno aperti con orario continuato dalle 9.30 alle 19.30, per proporre la loro merce a prezzi scontati con ulteriori ribassi, anche attraverso stand e bancarelle.

Questo pomeriggio, a pochi metri dal Teatro Ariston, nel Salone di Palazzo Roverizio, alle 16, si svolgerà la presentazione del libro '100donnevestitedirosso' di Alessia Cotta Ramusino.

Il libro si articola in 100 storie didascaliche, attraverso cui l'autrice dà al lettore uno spaccato delle esperienze di vita di una donna in successione cronologica, attraverso le descrizioni delle donne della famiglia, di figure femminili del mondo dello spettacolo, dei personaggi di fantasia, degli insegnanti, di tutti coloro che nella vita di una persona offrono modelli cui ispirarsi e che contribuiscono in maniera preponderante all'educazione, alla formazione, allo sviluppo, alla crescita e maturazione di un individuo di valore.

Parteciperanno le ragazze del concorso ‘Una Miss per Sanremo’ del regista, il direttore di Rete Italia TV, Massimo Maria Civaie, che nei suoi eventi dedica sempre uno momento per sensibilizzare contro la violenza sulle donne. L’ingresso è libero.



La rivista di cultura musicale 'The Mellophonium' dedicata alla kermesse festivaliera (in distribuzione gratuita) giunta al numero 49 sarà presentata questo pomeriggio, alle 17 alla Mediateca della Pigna in Piazza del Capitolo 12 a Sanremo. Interverranno Dario Salvatori, il direttore Romano Lupi, l’editore Freddy Colt e Alessandro Bellati. La pubblicazione questa volta ha per titolo ‘L’Arca di Noè’ essendo dedicata al ‘bestiario della canzone’ e della musica in generale. Gli animali, infatti, hanno ispirato moltissime penne, nel corso dei secoli e dei decenni, e non solo per canzoni infantili: dal ‘Carnevale degli animali’ di Camille Saint-Saens a Bruno Lauzi, dal Quartetto Cetra ai cantautori, sia italiani che stranieri, dall’Uccellino della Radio a Vinicio Capossela: ecco alcuni degli argomenti che si possono leggere sulle pagine del Mellophonium

Ora lasciamo la città dei fiori e tutto quello che gli ruota intorno per segnalarvi altri eventi in provincia.

Ad Imperia oggi si terranno due presentazioni librarie: per la rassegna letteraria ‘LibrInsieme’ alle 17.30 presso la Biblioteca Civica, Leslie Pario presenterà il volume ‘Vinci stress, peso e pancia gonfia’. Alle 18.30 alla Libreria di Via Don Abbo l’attore e sceneggiatore Vittorio Capotorto presenterà il libro ‘Le disavventure di Totò’.

Due invece gli appuntamenti con il teatro: stasera a Diano Castello. per la rassegna dedicata alle compagnie amatoriali FITA della Provincia di Imperia, sul palco del Teatro Concordia va in scena lo spettacolo della Cumpagnia du Teatru Ventemigliusu dal titolo ‘Tütu pé ina camixiöra grixa’.

Domani alle 17.15, sul palco del Teatro dell'Attrito di Imperia la compagnia Fabricateatro porta in scena lo spettacolo volto a sensibilizzare l'attenzione sul tema delle mafie ‘La mia storia è troppo lunga’ con Teresa Gandolfo, Elena Orsini, Pier Di Pasqua, Renato Donati e Giuseppe Socratini.

Concludiamo con gli immancabili appuntamenti dedicati ai più piccoli per il Carnevale. I dettagli degli eventi che si svolgeranno tra oggi e domani, condizioni meteo permettendo - a Imperia, Sanremo, Ventimiglia, Vallecrosia, Bordighera, Ospedaletti, Castelvittorio, Dolceacqua, Camporosso, Isalobona



Un evento particolare ma sempre incentrato sul Carnevale è quello in programma oggi e domani alle 16.30, al Museo D’Arte Contemporanea Imperia e dedicato a tutti coloro che vorranno esprimere la propria fantasia, adulti o bambini che siano. Si tratta di un vero e proprio laboratorio d’artista per realizzare la propria maschera ad arte. Partendo dalla tecnica del collage tanto cara a Emanuele (Lele) Luzzati, noto scenografo e illustratore genovese. Materiali diversi, colori, oggetti decorativi, pennelli e colori saranno a disposizione per permettere agli ‘artisti’ di tutte le età di dare libero sfogo alla propria fantasia e creare una maschera ‘artistica’ da portare a casa.

