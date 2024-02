La Confcommercio di Sanremo lancia durante il Festival il progetto ‘Turismo delle radici’ (Foto)

Si chiama “Turismo delle radici” ed è un progetto nazionale che la Confcommercio, ha lanciato a Sanremo, in occasione del Festival della Canzone, coinvolgendo l’Amministrazione comunale.

Gli storici fenomeni migratori che hanno riguardato il nostro Paese, hanno portato alla creazione di comunità italiane in tutto il mondo e l’iniziativa di Confcommercio mira a far riscoprire la terra di origine a figli e nipoti di coloro che nel passato andarono a cercar fortuna all’estero.

Il progetto è stato illustrato ieri mattina in Comune a Sanremo alla Vicesindaco Costanza Pireri e all’assessore al Turismo Giuseppe Faraldi, alla presenza del Presidente della Confcommercio di Sanremo Andrea Di Baldassare, del responsabile nazionale Turismo di Confcommercio Alberto Corti, dell’incaricato Incoming della Giunta nazionale Fiavet (Federazione delle imprese di viaggi della Confcommercio) Giampiero Campajola, della titolare di ItalyRooting Consulting Letizia Sinisi, esperta di turismo delle radici e delle “turiste delle radici” Luisa D’Altilia e Margherita Morsella, provenienti da Montreal, metropoli canadese.

Il progetto “Turismo delle radici” è stato molto apprezzato dalla Vicesindaco Pireri e dall’assessore Faraldi, che hanno garantito l’interesse e l’appoggio all’iniziativa da parte dell’Amministrazione comunale, evidenziando anche come i “flussi turistici dal Nord America possano rivelarsi molto interessanti e sicuramente da sviluppare per il territorio sanremese”.

Spiega il Presidente di Confcommercio Sanremo Andrea Di Baldassare: “Con questo progetto la Confcommercio ancora una volta lancia il cuore oltre l’ostacolo, per andare a intercettare in modo fattivo e concreto un nuovo e interessante filone di incoming turistico. Grazie al supporto della nostra ben organizzata struttura nazionale, affiancata da specialisti del settore, sono certo che Sanremo potrà rientrare a pieno titolo fra le mete del turismo delle radici e le ospiti canadesi presenti in questi giorni di Festival ritengo siano le prime di una lunga serie. Lavoreremo intensamente, di concerto con il Comune, per sviluppare questa iniziativa, convinti del grande valore economico e promozionale che racchiude”.

Sempre nella mattinata di ieri, dopo l’incontro a Palazzo civico, la delegazione nazionale e le ospiti canadesi sono state ricevute nella sede della Confcommercio di Sanremo dal Presidente provinciale Enrico Lupi e dal Direttore Luca Erba. Alle gradite ospiti sono stati consegnati i fiori di Sanremo e degli omaggi fatti appositamente recapitare dal Presidente nazionale della Confcommercio Carlo Sangalli.

Sottolinea il Presidente provinciale della Confcommercio Enrico Lupi: “La Confcommercio, forte delle professionalità presenti nelle sue strutture nazionale e territoriali, con questo progetto, ribadisce il suo ruolo attento e propositivo a favore non soltanto degli associati, ma dell’economica e dell’immagine dell’intero territorio”.