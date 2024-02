Dieci anni da Sindaco, dieci anni di Festival: stasera sul 'Suzuky stage' un primo saluto di Alberto Biancheri (Foto e Video)

Dieci anni da sindaco, dieci anni di Festival e adesso… cominciano i saluti. E’ giusto così, il primo cittadino di Sanremo Alberto Biancheri sta vivendo il suo ultimo Festival da sindaco e lo sta facendo fino in fondo.

Da una parte da amministratore attento quale è stato da sempre e, dall’altra, se lo sta godendo fino in fondo. Nel corso della giornata odierna ha salutato tante persone, in particolare quelli che lavorano attorno alla kermesse canora. Lo ha fatto a modo suo, come sempre con tanta simpatia e rispetto ed ora ha iniziato anche a salutare pubblicamente.

Questa sera Biancheri è salito sul palco del Suzuky Stage, poco prima che toccasse a Paola & Chiara ed ha salutato la città e i turisti, una marea umana che anche stasera ha invaso piazza Colombo per vedere il concerto ma anche per vivere da vicino il Festival.

“Aspettavate Paola e Chiara e invece dovete accontentarvi del sindaco – ha detto Biancheri – ma questa sera abbiamo un’altra risposta importante dal pubblico. In questi anni è stato fatto un grande lavoro con Amadeus e Rai Pubblicità. L’obiettivo di far vivere il Festival fuori dall’Ariston. E’ una grande soddisfazione vedervi tutti qui. Sono felice di terminare il mio mandato insieme a tutti voi”.

Alla domanda di cantare qualcosa non si è tirato indietro ed ha intonato ‘Albachiara’ di Vasco Rossi, salutando il pubblico. Ma all’uscita la dimostrazione della sua notorietà e il fatto che tanti gli vogliono bene arriva da un gruppo di ragazzini. Non superano i 15 anni ma lo riconosco e gli chiedono una foto. E Biancheri non dice certo di no.

“Vi saluto ragazzi – dice – ma devo ancora andare a salutare tante persone”. Biancheri passa la sua serata in giro per la sua città. Il Festival va avanti e lui si muove per ringraziare tutti. Noi diciamo “Grazie sindaco”.