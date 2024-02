Le offerte Italo Treno per viaggiare in Italia risparmiando

Italo, la compagnia italiana di trasporti ferroviari ad alta velocità, nasce nel 2012 con l’obiettivo di connettere in maniera rapida ed economica i principali poli nevralgici del nostro paese e dunque strappare il monopolio alla compagnia nazionale leader dei trasporti su rotaia Trenitalia. La crescita esponenziale di Italo avvenuta negli ultimi anni, complici le tariffe vantaggiose, i servizi offerti, la flotta ultramoderna e il frequente lancio di codici promo per permettere agli utenti di risparmiare sul costo dei biglietti, ha portato la compagnia a implementare il numero delle tratte offerte sia su rotaia che su strada. Da qualche anno è nato infatti Italobus, il servizio complementare di trasporti su ruota di Italo che consente di raggiungere i centri secondari di grande affluenza e/o valore turistico.

Italo treni: biglietti, offerte e codici sconto

Come anticipato, l’indubbio benefit della compagnia ferroviaria sono le tariffe accessibili combinate alle numerosissime promo e al lusso dei treni ultramoderni di cui dispone. Le promozioni attive Italo sono molteplici e si rinnovano continuamente. Si va dal codice promo Italo del 20% per i titolari di Carta Giovani, fino al voucher Italo di 10€ per ogni biglietto acquistato, passando per l’offertache ti consente di risparmiare fino al 60% sui biglietti di andata e ritorno per i viaggi dal lunedì al giovedì, o lo sconto Italo del 50% sui biglietti a/r in giornata. A queste offerte Italo se ne aggiungono sempre molte altre di durata limitata, per questo, per non perdere quella che meglio fa al caso tuo, è consigliabile monitorare costantemente le pagine web che si occupano di raccogliere gratuitamente codici sconto, coupon attivi, e super offerte Italo sulle tratte più popolari del territorio nazionale.

Per chi poi viaggia spesso per lavoro, la compagnia consente di acquistare carnet Italo da 10 o 20 viaggi spendendo fino all’80% in meno rispetto all’acquisto dei biglietti singoli. Un esempio? Un carnet da 10 viaggi utilizzabile sulla tratta Bologna-Milano in ambiente Smart costa solo 99€, mentre se acquisti un biglietto singolo puoi arrivare a pagare fino a 24€. Se poi sei un imprenditore titolare di partita IVA o hai una piccola o media impresa, puoi aderire ai vantaggi Italo Impresa del programma Business First ottenendo riduzioni fino al 50% su tutte le tratte e cashback del 50% sui costi dei viaggi di lavoro.

Servizi extra e tariffe Italo: dai prezzi Low Cost all’opzione Parti Ora

A seconda dei benefit, della zona del treno scelta e delle implementazioni richieste, il costo del tuo biglietto Italo può subire variazioni. In generale la compagnia treni offre tre tariffe differenti:, la più economica, ti consente di modificare data e ora del viaggio fino a 72 ore prima della partenza con un costo aggiuntivo del 50% rispetto al prezzo originario del viaggio;che permette cambi fino a 3 minuti della partenza con una sovrattassa del 20% rispetto al costo del biglietto, e il rimborso del 60% del suo valore in caso di cancellazione;, la più vantaggiosa, con cambi illimitati gratuiti e rimborso dell’80% del costo del biglietto in caso di cancellazione. I cambi e le modifiche biglietti possono essere effettuate molto facilmente: ti basterà collegarti al sito ufficiale Italo e selezionare la vocein alto a destra, e inserire il tuo nome, cognome e codice biglietto.

Se viaggi per lavoro e non sai quanto potrà durare il tuo meeting, Italo offre anche il servizio PARTI ORA, grazie al quale potrai anticipare il tuo viaggio fino a 2 ore rispetto all’orario originario previsto dal tuo biglietto pagando una piccola sovrattassa di 12€.

Per quanto riguarda poi l’esperienza di viaggio all’interno del treno, Italo mette a disposizione quattro categorie di posti con relativi optional e costi differenti: il biglietto in Smart ti da accesso a Wi-Fi gratuito, servizi base, e accesso al portale Italo per vedere film, e leggere riviste e libri; con la tariffa Prima hai diritto a snack e sedute più comode. Per chi invece preferisce viaggiare nel lusso, Italo propone i biglietti Club Executive con accesso alla Vip Lounge Italo Club e catering con cibo fresco e bevande alcoliche a tutte le ore, e Salotto con gli stessi servizi e in aggiunta spazi privati ad uso esclusivo.

Tratte Italo e Italobus

Come accennato, la vasta rete ferroviaria su cui si muovono i treni ad alta velocità Italo è stata implementata con una flotta di autobus moderni per garantire il collegamento anche con centri urbani periferici ma comunque di grande flusso ed interesse. Accanto alle tradizionali tratte Italo Roma- Milano, Torino- Napoli, Roma- Bologna vi è infatti una fitta rete di trasporti su strada gestita da Italo che collega Venezia Mestre a Cortina e ad una lunga serie di località sciistiche, Napoli a Pompei e a Sorrento, Salerno alla Basilicata e alla Calabria, e Reggio Emilia ai principali snodi emiliani e lombardi.

Come chiedere il rimborso Italo per soppressioni o ritardi treni?

Nel caso il tuo treno abbia subito un ritardo compreso tra i 60 e i 119 minuti, Italo provvederà automaticamente a un rimborso pari al 25% del valore del biglietto. Se invece il ritardo è maggiore o uguale a 120 minuti, ti verrà riconosciuto un indennizzo del 50% del prezzo del biglietto. Il rimborso avviene entro 30 giorni dalla data del viaggio e viene emesso tramite voucher Italo o accreditato su tuose sei membro di. Per verificare lo stato del tuo rimborso, ti basterà connetterti al sito e cliccare nella sezione Assistenza. Nel caso invece di soppressione del treno, il rimborso sarà totale ed emesso nelle stesse modalità sopra citate.