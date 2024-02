Maltempo in arrivo: da stanotte e fino a domenica mattina pioggia incessante sul Festival

Saranno 48 ore di pioggia incessante e, nella giornata di sabato condita anche da temporali, quelle che attendono la nostra provincia tra la prossima notte e domenica.

Le previsioni, già annunciate a inizio settimana, sono state tutte confermate anche se, nel pomeriggio di domenica il tempo dovrebbe migliorare. Le piogge inizieranno già nella notte tra oggi e domani e andranno via via aumentando fino a sabato sera.

Sempre nella giornata di sabato si manifesterà pure un forte vento da Sud-Ovest. Una disdetta, ovviamente, per la settimana del Festival di Sanremo e in particolare per le sue manifestazioni collaterali. Non sarà semplice, per gli appassionati della kermesse canora, muoversi nel centro della città dei fiori sotto la pioggia.

E sarà ancora più difficile per gli operatori del settore e per chi deve lavorare ad esempio al palco di piazza Colombo. Una situazione meteo che, a Sanremo durante il Festival, non si proponeva da diversi anni.