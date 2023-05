Processo Breakfast, il procuratore generale di Reggio Calabria chiede la riapertura dell'istruttoria

Il procuratore generale ha chiesto la riapertura dell’istruttoria dibattimentale, una delle difese si è opposta. Si è conclusa con un nuovo nulla di fatto l’udienza di ieri del processo Breakfast in Corte d’appello a Reggio Calabria. Nel procedimento è imputato il sindaco di Imperia Claudio Scajola. L’udienza è iniziata dopo una lunga attesa solo nel primo pomeriggio, ma in sostanza non si compiuta nessuna attività perché la Corte d’appello si è riservata di decidere alla prossima seduta, convocata per il 27 settembre prossimo.

Claudio Scajola, assente all’udienza di oggi perché impegnato nel primo consiglio comunale dopo la sua rielezione, è imputato nel processo per la procurata inosservanza pena di Amedeo Matacena, l’imprenditore ed ex parlamentare di Forza Italia condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. L’ex ministro giunge al processo d’appello con una condanna a 2 anni di reclusione comminatagli in primo grado. Il processo nei suoi confronti, però, è sostanzialmente prescritto perché nella sentenza del tribunale di Reggio Calabria è stata esclusa l’aggravante mafiosa contestata in fase di indagine dalla Dda dello stretto.

Nello specifico, secondo la procura reggina, il sindaco di Imperia avrebbe aiutato l’ex deputato di Forza Italia Amedeo Matacena, morto da latitante a Dubai il 16 settembre dello scorso anno, a sottrarsi all’arresto. Su Matacena pendeva una richiesta d’arresto per una sentenza definitiva a 3 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa.

Il collegio del tribunale di Reggio Calabria, nella sentenza aveva escluso per il primo cittadino l’aggravante mafiosa, così come richiesto anche dal pubblico ministero Giuseppe Lombardo. Nonostante ciò, il pm aveva invocato per Scajola una condanna 4 anni e sei mesi di detenzione.