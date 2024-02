Sanremo: anche Matteo Arnaldi ha fatto visita alla 'sua' Coppa Davis "Sono pronto per riprendere la stagione" (Foto e Video)

Dopo la cerimonia di oggi (QUI) alla presenza delle autorità, terminato l’allenamento e consumato un frugale pranzo, anche il sanremese Matteo Arnaldi ha fatto visita nel primo pomeriggio alla ‘sua’ Coppa Davis.

Il tennista matuziano, protagonista della vittoria a Malaga insieme ai compagni di squadra, ha posato davanti alla copia dell’insalatiera d’argento (una delle quattro esistenti al mondo) e non ha disdegnato nemmeno selfie ed autografi per tanti curiosi che lo hanno visto entrare nella casa da gioco.

In tuta da ginnastica, con la sua solita educazione e disponibilità ha parlato con tutti i fan ed ha poi confermato la soddisfazione di tornare a Sanremo: “Sono felice di essere qui ed è una giornata molto speciale per tutta Sanremo”. Poi ha analizzato le sue prestazioni in Australia: “E’ andata abbastanza bene, anche se si poteva far meglio. Dopo l’allenamento andrò in Sud America e, quindi, dopo Miami farò il classico tour nel nostro continente”.

C’è stato anche il momento per parlare di Jannick Sinner e della sua vittoria a Melbourne: “Siamo tornati da Roma insieme e ci conosciamo da quando eravamo piccoli. Sono felice per lui, se lo merita e spero che continui così”.