Sanremo: da oggi a sabato la Coppa Davis vinta anche da Arnaldi è esposta al Casinò (Foto e Video)

Da oggi, e per tutta la settimana, la Coppa Davis vinta dall’Italia, è in mostra all’ingresso del Casinò di Sanremo. L’insalatiera d’argento, posta all’interno di una apposita teca, sarà visibile da tutti i clienti della casa da gioco che, in questa settimana affolleranno le sale ma anche da chi vorrà fare un salto all’interno per vedere da vicino il trofeo vinto dopo quasi 50 anni.

Un momento importante, tra i tanti che stanno facendo da contorno ad una settimana festivaliera straordinaria, che è stato possibile grazie al padre di Matteo Arnaldi, protagonista della vittoria, del Consigliere comunale Pavone, dell’Amministrazione comunale e del Coni, rappresentato in provincia da Alessandro Zunino.

Alla inaugurazione era presente anche il Sottosegretario alla Salute del Governo Meloni, Marcello Gemmato, già al Casinò per il ‘Festival della Bellezza’, in corso di svolgimento al Teatro dell’Opera.

L’ambita 'Insalatiera' resterà in esposizione nella prestigiosa location del Casinò di Sanremo fino a sabato, grazie all’iniziativa del sindaco Alberto Biancheri e della consigliera comunale Alessandra Pavone che, con il contributo del delegato provinciale CONI Liguria-Imperia Alessandro Zunino, hanno preso contatti diretti con la Federazione Italiana Tennis e Padel ricevendo la disponibilità del presidente nazionale Angelo Binaghi e la collaborazione del presidente regionale Andrea Fossati.

Così il sindaco Alberto Biancheri: “Siamo davvero molto felici che il Comune di Sanremo possa ospitare la Coppa Davis. E’ stato un trionfo emozionante per tutta l’Italia, vissuto nella nostra città con particolare gioia dal momento che una delle firme sulla storica impresa di Malaga è stata quella del nostro Matteo Arnaldi".

"Il trofeo - ha detti il presidente del Cda, Giancarlo Ghinamo - esibito nel Casinò di Sanremo, simboleggia una pagina storica del tennis italiano e ancora una volta la centralità della città a livello internazionale in una settimana così importante per i suoi risvolti mediatici e turistici. Ospitiamo con orgoglio la splendida coppa che potrà essere ammirata a Porta Principale per tutta la settimana del Festival. Un modo per ricordare la vincente prova sportiva dei nostri atleti e al tempo stesso un ulteriore motivo prestigioso per visitare il nostro Casinò”.